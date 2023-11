Swiatek schließt Jahr als Nummer eins der Welt ab

Cancun -Die polnische Tennisspielerin Iga Swiatek beendet das Jahr als Nummer eins der Welt.

Mit ihrem klaren Triumph bei den WTA Finals im mexikanischen Cancun löste die 22-Jährige die Belarussin Aryna Sabalenka wieder an der Spitze der Weltrangliste ab und schließt die zweite Saison in Folge als Weltranglistenerste ab. Im September hatte Swiatek den Spitzenplatz an Sabalenka abgeben müssen.

In einem einseitigen Finale hatte Swiatek Jessica Pegula aus den USA mit 6:1, 6:0 deklassiert und zum ersten Mal die WTA Finals gewonnen. Wegen des Wetterchaos war das Endspiel einen Tag nach hinten geschoben worden. Swiatek hat ihre letzten elf Tennis-Matches in diesem Jahr gewonnen und im Halbfinale von Cancun Sabalenka besiegt.