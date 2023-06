Tabubruch mit Folgen: Herthas Stürmer Kalou wurde gefeiert und gefeuert

Als im Mai 2012 das Champions-League-Finale zwischen Bayern München und Chelsea London in der Münchner Allianz-Arena mit einem Elfmeter-Drama endete, gehörte auch Stürmer Salomon Kalou zur Startelf aus London. Der Nationalspieler von der Elfenbeinküste spielte bis zur 84. Minute und wurde dann von Fernando Torres ersetzt. Bayern unterlag im „Finale dahoam“, so der Slogan, mit 3:4 nach Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Dieser Kalou, der für Chelsea in 156 Spielen 36 Tore schoss, kam zu Beginn der Saison 2014/15 über den Umweg OSC Lille überraschend zu Hertha BSC – für schlappe 1,8 Millionen Euro Ablöse. Ein Weltstar in Berlin! Kalou sollte den nach Dortmund abgewanderten Kolumbianer Adrian Ramos ersetzen.

Oft begeisterte der fröhliche Spieler die Fans – mit tollen Dribblings und wunderschönen Toren. Doch sein Abgang im Sommer 2020 ging als Eklat in die Historie des Vereins ein und fügte dem Image von Hertha BSC schweren Schaden zu. Was war passiert?

Das Corona-Virus hatte die ganze Welt im Griff und beschäftige natürlich auch die Bundesliga, die Geisterspiele absolvierte und strenge Hygienemaßnahmen einzuhalten hatte. Doch mitten in der schlimmen Pandemie, Anfang Mai 2020, hatte Kalou ein Video aus der Mannschaftskabine live über Facebook an die Öffentlichkeit gepostet, das für unglaublichen Ärger und seine Suspendierung sorgte. Zuerst begrüßte er alle seine Mitspieler per Handschlag, seinerzeit verpönt. Er filmte live wie einem seiner Mitspieler eine Probe beim Corona-Test genommen wird und man hörte, wie einige Teamkameraden lautstark über Gehaltskürzungen wegen der Corona-Krise diskutieren. Kalou trällerte im Film lustig vor sich hin: „Coronavirus, Coronavirus!“

Das Live-Video vermittelt stark den Eindruck, dass die Hertha-Profis die Pandemie auf die leichte Schulter nehmen und locker gegen Vorgaben verstoßen. Die Empörung war riesengroß, die Deutsche Fußball-Liga reagierte entsetzt und erzürnt. Für Kalou dürfe es keine Toleranz geben. Hertha reagierte und suspendierte den Stürmer sofort. Der entschuldigte sich, zeigte Reue – zu spät. War es Dummheit, Übermut oder totale Naivität?

Das Kapitel Hertha BSC und Kalou war jedenfalls beendet.

Dabei hatte er auf dem Rasen für viele Höhepunkte gesorgt. Im Gedächtnis der Fans wird für immer sein Auftritt bei einem 3:1-Sieg bei Hannover 96 bleiben. Im November 2015 schoss Kalou alle drei Treffer. Nach einer Verletzung beim Spiel zuvor war er mit einem blau-weißen Turban um den Kopf aufgelaufen und erinnerte stark an den legendären Auftritt von Dieter Hoeneß im DFB-Pokalfinale 1982. Damals hatte der Mittelstürmer und spätere Hertha-Manager nach einer Platzwunde mit blutdurchtränktem Turban weitergespielt und mit dem lädierten Kopf sogar den Treffer zum 4:2-Sieg des FC Bayern gegen Nürnberg erzielt. Kalou dagegen musste seinen Schädel in Hannover nicht hinhalten. Er traf dreimal mit dem Fuß. Herthas Fans kamen zum nächsten Heimspiel mit selbstgebastelten Turbanen. Nicht nur beim Anhang, auch bei seinen Mitspielern war Kalou sehr beliebt, der mit einer Stiftung Kinder in seiner Heimat unterstützte. Sogar ein Dokumentarfilm über sein Leben („Der geliebte Elefant“) feierte einst beim 11mm-Filmfestival in Berlin Deutschland-Premiere.

Was blieb von Salomon Kalou in Berlin? 48 Tore in 151 Bundesligaspielen und Platz 5 in der ewigen Torjägerliste. Manager Michael Preetz hatte einst bei der Vorstellung von Kalou gesagt: „Salomon ist ein Mann für die besonderen Momente!“ Das hat der Star von der Elfenbeinküste oft bewiesen. Leider war der Moment, als er alle Hygiene-Regeln missachtete und mit seinem Live-Stream aus der Kabine einen Tabubruch beging, ein „besonderer Moment“ zu viel. Der Schaden für Hertha BSC war seinerzeit groß.