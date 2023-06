Am 7. Juni ist der Welttag des Laufens – passend dazu steigen die Temperaturen in sommerliche Bereiche. Die Berliner Zeitung stellt schattige Laufstrecken vor.

An diesem Mittwoch ist der Welttag des Laufens, Global Running Day, wie an jedem 7. Juni. Und wie auf Bestellung steigen die Temperaturen. Bald schon wird Berlin unter einer Hitzeglocke ächzen. Viele Läufer weichen instinktiv auf den Tiergarten aus oder drehen ihre Runden im Volkspark Friedrichshain, Treptower Park.

Dort wird es jedoch oft so voll, dass die Hitze schnell das kleinere Leid ist. Der Slalom zwischen Ravern, Grillpartys und Spaziergängern nervt mehr, als dass er Spaß macht. Schattig geht auch anders, entspannter, ohne die Stadt verlassen zu müssen. Man muss nur wissen, wo. Hier sechs Routen ohne Stresspotenzial.

Fleißig traben am Faulen See

Der Faule See in Berlin-Weißensee und der Wald, der ihn umgibt, ist einer dieser Orte. Auch wenn der See kaum noch Wasser hat und die Umrundung nur etwas über einen Kilometer lang ist, genieße ich die Strecke sehr. Der breite schattige Sandweg schützt nicht nur vor der Hitze, sondern auch für die Gelenke eine wohltuende Abwechslung zu den harten Bürgersteigen, die man sonst in Berlin findet.

Wem die Runde um den Faulen See langweilig wird, der kann seine Jogging-Runde ganz einfach mit Ausflügen zu dem nahe gelegenen Weißensee, Obersee und/oder Orankesee erweitern. Letzterer bietet zudem ein Sommerbad samt Wasserrutsche.

Rummelsburger Bucht als luftige Alternative

Wenn die Temperaturen in Berlin steigen, flüchte ich gerne ins Grüne und wenn möglich ans Wasser. Das ist auch beim Laufen so, und hat oft den angenehmen Nebeneffekt, nicht alle paar Meter an einer Ampel zu stehen. Wassertechnisch sind wir in Berlin als Metropole ziemlich verwöhnt. Wir haben Havel und Spree sowie viele kleinere und größere Seen und Rinnsale in den Randbezirken und im Umland.

Als ich noch im Prenzlauer Berg wohnte, bin ich gerne den Pankeweg entlang von Mitte durch den Wedding bis hoch nach Niederschönhausen zum Schlosspark Pankow gelaufen. Viele kleine Parks mit Bäumen, die einen vor der Sonne schützen und sich auch super zum People-Watching beim Laufen eignen. Die Route ist sehr abwechslungsreich, wird nur ab und zu von einer Straßenüberquerung unterbrochen. Verlängern lässt sich die Strecke zudem nach Lust, Laune und Fitness bis weit in den Berliner Nord-Osten und nach Brandenburg. Wem das Hin und Zurück entlang des Pankewegs zu langweilig ist, kann jederzeit abbiegen und beispielsweise durch den Humboldthain oder Mauerpark zurücklaufen.

In Berlin kann man auch im Sommer gut laufen – man muss nur wissen, wo. Grafik: Mónica Rodríguez/Berliner Zeitung

Von meiner jetzigen Wohnung in den Wedding ist es ein mühsamer Weg durch Friedrichshain und Prenzlauer Berg, sodass ich meine Laufrouten eher nach Osten auslege. In den ersten sonnigen und warmen Tagen hat es mich nun öfters in die Rummelsburger Bucht zur Stralauer Spitze verschlagen. Hier läuft man viel am Wasser über angenehme Schotterwege und auch wenn es wärmer wird, gibt es oft eine leichte Brise und schattenspendende Bäume. Am Wochenende wird es hier zwar gerne etwas voller, aber der Blick auf die Hausboote in der Bucht, aufs Wasser der Spree und die Flanierer auf der Insel der Jugend machen sehr viel Spaß. Die ein oder andere Bademöglichkeit entlang der Route habe ich auch schon entdeckt.

Immer neue Routen in der naturbelassenen Königsheide

Wenn es sich dieser Tage stadteinwärts vom Flughafen BER kommend durch Baustellen im Südosten auf der Autobahn mal wieder staut, ist der Königsheideweg bei Autofahrern eine beliebte Route, um zumindest das Gefühl für Bewegung im fahrbaren Untersatz nicht ganz zu verlieren. Etwas ruhiger wird es in dem Stück zwischen Baumschulenstraße und Sterndamm allerdings in einem naturbelassenen Waldstück.

Mit seinen zahlreichen Eingängen bietet es Läufern der Umgebung viele Möglichkeiten, ihre Runden zu drehen. Abgehend von mehreren parallel verlaufenden Hauptwegen sorgen die zahlreichen kleinen Pfade für genug Abwechslung, um auch immer wieder unterschiedliche Routen laufen zu können. Wegmarkierungen gibt es keine, dafür schon mal den einen oder anderen umgestürzten Baum, der da auch liegen bleiben darf. Und wer nach dem Laufen den Elektrolyte-Haushalt auffüllen mag, findet im Biergarten der Baumschule am westlichen Ende des Königsheidewegs ein ruhiges Fleckchen.

Lustlaufen statt Lustwandeln im Schlossgarten Charlottenburg

Startpunkt dieser Strecke ist das schönste (keine Widerrede!) Haus in Berlin, nämlich das in den Jahren 1824 und 1825 nach Entwürfen von Karl Friedrich Schinkel gebaute Sommerhaus für den Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. „Neuer Pavillon“ wird es offiziell genannt, liegt gleich bei der Schlossbrücke, auf welcher der vielbefahrene Spandauer Damm über die Spree führt.

Nach einem Warm-up im Schatten dieses fantastischen Gebäudes geht es am Flussufer unter den mächtigen Kronen der Alleebäume entlang Richtung Karpfenteich, wo der Barockgarten in den Landschaftsgarten übergeht. Angelegt all das vom französischen Gärtner Simeon Godeau im Jahr 1697, wobei es natürlich da und dort die eine oder andere Veränderung gegeben hat.

Wir lassen das Belvedere, das in den Jahren 1788 und 1789 im Auftrag von Friedrich Wilhelm unter der Anleitung des Architekten Carl Gotthard Langhans errichtet wurde, je nach Laune links oder rechts liegen, queren alsdann mittels eines Steges den Fürstenbrunner Graben zum ersten Mal. Zum zweiten Mal ein paar Minuten später, um nach einem gar nicht so weiten Bogen durch den nördlichen Teil des 55 Hektar großen Parks den Weg zurück zum Schloss zu nehmen.

Entlang der fast 500 Meter langen Terrasse des Schlosses, das an dieser Stelle zumindest am Nachmittag auch wieder etwas Schatten spendet, geht es zurück zum Ausgangspunkt. Die Strecke ist je nach Schlenker knapp vier Kilometer lang, absolut anfängertauglich, weil flach. Und der Schattenanteil liegt bei mindestens 60 Prozent.

Zweifaches Gipfelglück im Grunewald

Man vergisst leicht, wie nah in Berlin das Glück der Naherholung doch ist. Vom Bahnhof Friedrichstraße aus braucht man beispielsweise mit der S-Bahn noch nicht einmal 20 Minuten bis zum Bahnhof Grunewald. Der ist schon schön, aber auch ein bisschen unheimlich, was womöglich auch mit seiner dunklen Geschichte zusammenhängt.

Aber gut, man kann ihn ja schnell hinter sich lassen, nach ein paar Schritten durch die Unterführung hindurch ins Grün des Grunewalds eintauchen, auf Waldpfaden, die neuerdings Trails genannt werden, dahinlaufen, immer geradeaus Richtung Westen, bis man nach etwa Minuten am Fuße des Teufelberges angekommen ist.

Jetzt gilt es, die Schrittlänge anzupassen, den die schmalen Serpentinen, die zum „Gipfel“ des 120 Meter hohen Trümmerhaufens führen, müssen, damit das Herz nicht sogleich zu hochschlägt, mit Bedacht genommen werden. Kurzes Gipfelglück, dann geht es wieder bergab Richtung Drachenberg. Schnell rauf auf den besten Aussichtspunkt von ganz West-Berlin, Puls 160, schnell wieder runter, weil da oben kein Schatten zu finden ist, schließlich dallidalli zurück über den Maikäferpfad und an der Hans-Rosenthal-Sportanlage vorbei zum Bahnhof Grunewald.

Die knapp fünf Kilometer Strecke ist mitunter etwas fordernd, insbesondere die Steigungen, aber auch abwechslungsreich. Der Schattenanteil liegt bei etwa 75 Prozent.

Unter Hirschen im Revier Hermsdorf

Mal so richtig die Sau rauslassen? Im Revier Hermsdorf ist das kein Problem. Wenn man erst drin ist und drauf auf dem Waldlehrpfad, denn der ist mit Markierungen und Wegweisern. Er führt an Gehegen vorbei, wo Wildschweine zur einen und Hirsche zur anderen Seite einem Läufer gelegentlich verständnislos nachschauen.

Für Jogger mit weniger ausgeprägter Kilometerhärte ist es empfehlenswert, sich vorab auf einer Karte zu orientieren. Man kann sich nämlich prima verlaufen, was zu einer außerplanmäßigen Verlängerung des Trainingspensums führt. Wobei sich Abstecher durchaus lohnen können. Zum Beispiel zum Tegeler Fließ. Früher oder später jedenfalls, stößt jeder Verirrte wieder auf festen Straßengrund und bebautes Gebiet.