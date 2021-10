Berlin - Es ist unglaublich, welches Potenzial dieser Spieler hat, mit welcher Durchschlagskraft er zu Werke geht und der Reihe nach Topleistungen auf den Platz bringt. Wobei natürlich nicht unerwähnt bleiben darf, dass dieser Spieler im Besonderen auch von seinem Sturmpartner, also von Max Kruse profitiert. Die Rede ist natürlich von Taiwo Awoniyi, der am Sonntagnachmittag den 1. FC Union Berlin beim Gastspiel in Mainz mit seinen beiden Treffern zu einem 2:1-Erfolg geführt hat. Ein Erfolg, der erst über eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte zustande kam, aber letztlich hochverdient war und den Köpenickern die Punkte zehn, elf und zwölf einbrachte.

Es mutet schon ein bisschen seltsam an, dass auch in Mainz vor jeder Partie ein „You'll never walk alone“ vom Band eingespielt, in den letzten Strophen auch von den Fans mitgesungen wird. Das passt doch irgendwie nicht zu diesem Karnevalsverein, genauso wenig wie dieser großartige Song zu Borussia Dortmund und all den anderen Hymnen-Dieben passt. Ja, letztendlich sollte es doch nur dem FC Liverpool erlaubt sein, diesen Lobgesang auf das innige Verhältnis zwischen Kurve und Team zur Verwendung zu bringen. Aber gut, wer einfach nur kopiert wie die Mainzer, darf sich schließlich auch nicht wundern, wenn man in Deutschland nach all den aufregenden Jahren mit Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel nur noch als ziemlich gewöhnlicher Verein wahrgenommen wird.

Fußball ohne Schnickschnack

Nun ist es allerdings so, dass die Mainzer unter Trainer Bo Svensson zumindest aus sportlicher Sicht wieder ein bisschen mehr zu bieten haben als nur Fußball unter den Vorzeichen eines fortwährenden Abstiegskampfes. Der Däne macht die Dinge einfach, was manchmal gar nicht so einfach ist, lässt geradlinigen, klar strukturierten Fußball ohne Schnickschnack spielen, was ihn in gewisser Weise zu einem Gesinnungsgenossen von Union-Coach Urs Fischer macht.

Insofern war das, was am Sonntagnachmittag im Duell der gut gestarteten Underdogs erst mal zu beobachten war, keine Überraschung. Sicher stehen, dem Gegner keinen Raum und keine Zeit zu Entfaltung geben, lautete da wie dort die Maxime des Handelns. Folglich waren Strafraumszenen über 30 Minuten hinweg die Ausnahme. Eigentlich gab es im ersten Drittel der Partie nur eine nennenswerte Torchance zu verzeichnen, nämlich die von Awoniyi, bei der der Nigerianer in der 23. Minute nach Vorarbeit von Kruse beim Abschluss koordinative Probleme offenbarte. Da gibt es also noch Entwicklungspotenzial für den Angreifer.

Prömels folgenschwerer Fehlpass

Kruse und Awoniyi hatten im Angriff der Eisernen also wieder den Vorzug gegenüber Kevin Behrens und Andreas Voglsammer erhalten, obwohl die beiden Letztgenannten in den vergangenen Wochen mit ansprechenden Leistungen, aber auch mit Toren ihren Anspruch auf einen Startelfeinsatz geltend gemacht hatten. Auch Genki Haraguchi, Julian Ryerson und Grischa Prömel durften in Mainz von Beginn an ran, wobei allerdings nur Ryerson gänzlich überzeugen konnte.

Prömel beispielsweise unterlief beim Gegentreffer nicht nur ein folgenschwerer Fehler im Passspiel, nein, der Mittelfeldspieler setzte in dieser Szene auch nicht energisch genug nach, um das 0:1 noch verhindern zu können. Über den Balleroberer David Nemeth, den schnellen Umschalter Jonathan Burkardt und Vorarbeiter Karim Onisiwo kam der Ball jedenfalls ungehindert bei Marcus Ingvartsen an, der dank seiner feinen Schusstechnik keine Probleme hatte, gekonnt zu verwandeln. Ja, Ingvartsen, der erst im Sommer von Köpenick nach Mainz gewechselt war.

Kruse glänzt als Vorbereiter

Dass Fischer durch eine energisch-sachliche Ansprache in der Halbzeit einiges verändern kann, ist bekannt. Und auch in Mainz wirkte sein Team nach dem Seitenwechsel um einiges lebendiger, war den entscheidenden Tick aggressiver, um das Spiel drehen zu können. Ryerson wurde bei seinen beiden Schussversuchen in der 49. Minute jeweils geblockt, Kruse zielte nur eine Minute später zu ungenau. In der 59. Minute kam Awoniyi nach Zuspiel von Kruse zum Schuss, wobei allerdings einmal mehr offenkundig wurde, woran der Awoniyi noch arbeiten muss, nämlich an seiner Schusstechnik mit dem linken Fuß.

Mit seinem rechten Fuß sieht sie Sache schon etwas anders aus. Ja, mit seinem rechten Fuß führte er sein Team zu einem letztlich verdienten Erfolg. Und das ging so. In der 69. Minute war es einmal mehr Kruse, der eine eher harmlos anmutende Situation in eine gefährliche verwandelte, Awoniyi mit einem feinen Pass von der Mittelinie aus auf den Weg Richtung Mainzer Tor schickte. Und vier Minuten später profitierte er davon, dass sich der Ball nach einem Luftduell zwischen dem inzwischen eingewechselten Behrens und dem Mainzer Stefan Bell eher zufällig in seinen Laufweg verirrte. Awoniyi war plötzlich allein vor Keeper Robin Zentner, schloss nicht allzu platziert ab, traf aber zum letztlich siegbringenden 2:1.