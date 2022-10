Tandem-Duo Förstemann/Ulbricht gewinnt bei WM-Debüt Bronze Bahnradsportler Robert Förstemann und sein neuer Tandem-Partner Thomas Ulbricht (beide Berlin) haben bei den Paracycling-Weltmeisterschaften einen starken Ei... dpa

Saint-Quentin-en-Yvelines -Bahnradsportler Robert Förstemann und sein neuer Tandem-Partner Thomas Ulbricht (beide Berlin) haben bei den Paracycling-Weltmeisterschaften einen starken Einstand hingelegt und den dritten Platz im 1000-Meter-Zeitfahren belegt. In 1:01,474 Minuten raste das Duo in Saint Quentin-en-Yvelines (Frankreich) in neuer persönlicher Bestleistung zur Bronzemedaille. Gold (59,921 Sek.) und Silber (1:00,184 Min.) gingen an Großbritannien.