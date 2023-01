Tarjei Bö: Norwegen könnte Top Ten alleine füllen Die norwegischen Biathleten dominieren im WM-Jahr nach Belieben. Ein Spitzenathlet erkennt dabei aber auch „ein Luxus-Problem“. dpa

ARCHIV - Norwegens Biathlon-Trainer Siegfried Mazet (M) steht zwischen seinen Athleten Tarjei Bö (l) und Sturla Holm Laegreid. Hendrik Schmidt/dpa

Ruhpolding -Der norwegische Olympiasieger Tarjei Bö sieht aktuell eine fast unerschöpfliche Auswahl an herausragenden Biathleten in seinem Heimatland. „Es ist ein absolutes Luxus-Problem. Wir haben zehn Leute, die heute im Weltcup mitmachen können und es in die Top Ten schaffen würden, einige könnten immer gewinnen“, sagte Bö der Deutschen Presse-Agentur vor dem Weltcup in Ruhpolding. „Im Skilanglauf haben wir dieses "Problem" in Norwegen schon länger - und jetzt ist es im Biathlon genauso.“ Pro Rennen sind im Biathlon meist maximal sechs Skijäger einer Nation erlaubt.