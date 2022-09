Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat beim Tennisturnier in Seoul das Halbfinale erreicht. Die 35-Jährige setzte sich im Viertelfinale gegen Zhu Lin aus...

Tatjana Maria in Seoul im Halbfinale

Seoul -Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat beim Tennisturnier in Seoul das Halbfinale erreicht. Die 35-Jährige setzte sich im Viertelfinale gegen Zhu Lin aus China klar mit 6:1, 6:1 durch.

Die einseitige Partie dauerte lediglich 59 Minuten. Im Kampf um den Finaleinzug bekommt es Maria nun am Samstag mit der an Nummer zwei gesetzten Russin Jekaterina Alexandrowa zu tun. Für Maria ist es die dritte Halbfinal-Teilnahme bei einem WTA-Event in diesem Jahr.