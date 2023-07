Voriges Jahr kam Deutschlands beste Tennisspielerin bis ins Halbfinale. Dieses Jahr wollen ihre Kinder den Hort in London mindestens wieder so lange genießen.

Dass die neun Jahre alte Charlotte Maria eine Rolle bekommen hat in dem Jubiläumsvideo zur 50-jährigen Gründung der Women’s Tennis Association (WTA), liegt an ihrer Mutter Tatjana Maria. Die ist derzeit Deutschlands beste Tennisspielerin, kommt aus Saulgau in Oberschwaben und startet am Dienstag gegen die Rumänin Sorana Cirstea in die erste Runde des Turniers in Wimbledon. Vor einem Jahr überraschte sie dort: Tatjana Maria zog ins Halbfinale ein.

Sie, ihr Mann und Trainer Charles-Edouard sowie ihre Töchter erinnern sich gern. Charlotte und ihre Schwester Cecilia (2) freuen sich auf das Rasenturnier. Denn offenbar haben die Londoner dort nicht nur die besten Tennisprofis der Welt am Start, sondern auch die besten Nannys. Jedenfalls gefiel den Mädchen die Kinderbetreuung im All England Lawn Tennis and Croquet Club so gut, dass sie mindestens so lange wie voriges Jahr dabei bleiben wollen. Mamas Ausscheiden ist demnach unerwünscht. „Wimbledon ist ihr Lieblingsturnier“, sagte Tatjana Maria vor dem Grand Slam. Der Hort sei unschlagbar. „Sie wollen da die ganze Zeit drin sein, deshalb planen wir alles da drum herum. Dass sie um elf Uhr reingehen und solange bleiben, bis sie schließen.“

Tatjana Maria geht als Außenseiterin in das Tennisturnier in Wimbledon

Tatjana Maria geht als Nummer 58 der Weltrangliste und damit erneut als ungesetzte Außenseiterin in das Turnier. Das Duell gegen Cirstea gab es voriges Jahr in Runde zwei, Maria setzte sich in drei Sätzen durch. Dieses Jahr habe sie sich gut vorbereitet auf Rasen. In Wimbledon versuche sie nun, vieles genau so zu machen wie vor einem Jahr, sagt Maria.



Inzwischen ist auch Charlotte bekannt geworden. „Sie hat wirklich Talent und will auf jeden Fall irgendwann mal Wimbledon spielen“, meint Maria. Eine Instagram-Seite, auf der sie sich als zukünftige Tennisspielerin bezeichnet, hat die Kleine schon, die in dem WTA-Video die kommende Tennis-Generation verkörpert.

In Sachen Gleichberechtigung, Sponsorship, Medienaufmerksamkeit oder Preisgeld hat sich seit der Gründung der WTA vor 50 Jahren vieles verbessert. Auch die Strukturen zur Vereinbarung von Sport und Familie. So wurde etwa das Protected Ranking, der Schutz der ungefähren Weltranglistenposition beim Wiedereinstieg, zwischen der Geburt von Charlotte und Cecilia von acht auf zwölf Turniere erweitert. Aber bei der Kinderbetreuung abseits großer Turniere wie dem in Wimbledon, sagt Tatjana Maria, da gebe es noch viel Luft nach oben.