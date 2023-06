Tatjana Maria scheidet im Achtelfinale von Nottingham aus

Tennisspielerin Tatjana Maria hat in der Vorbereitung auf Wimbledon das Viertelfinale von Nottingham verpasst. Die 35 Jahre alte Schwäbin verlor ihre Zweitru...

Nottingham -Tennisspielerin Tatjana Maria hat in der Vorbereitung auf Wimbledon das Viertelfinale von Nottingham verpasst. Die 35 Jahre alte Schwäbin verlor ihre Zweitrundenpartie gegen die britische Qualifikantin Heather Watson 4:6, 4:6.

Watson hatte zuvor bereits die Dortmunderin Jule Niemeier aus dem mit 259 303 US-Dollar dotierten Turnier geworfen. Wimbledon steigt als drittes Grand-Slam-Event der Saison vom 3. bis 16. Juli. Dort hatten Maria mit dem Halbfinaleinzug und Niemeier mit dem Erreichen des Viertelfinals vor einem Jahr überrascht.

Die Nottingham Open waren trotz der Vorfälle am Dienstag in der englischen Stadt fortgesetzt worden. Bei drei verschiedenen Vorfällen an mehreren Tatorten waren drei Menschen getötet und drei weitere verletzt worden.