Die Tennis-Welt staunt über Tatjana Maria. Und Tatjana Maria, geboren vor 34 Jahren im oberschwäbischen Bad Saulgau, staunt über sich selbst.

Es sei „verrückt“, dass sie nur ein Jahr nach der Geburt von Cecilia, ihrer zweiten Tochter, nun im Halbfinale des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon stehe und damit ihren bis dato größten Erfolg erzielt habe, sagte sie am Mittwoch, nachdem sie im Duell mit der 22 Jahre alten Dortmunderin Jule Niemeier das bessere Ende für sich erzwungen hatte. Und: „Es ist ein Traum, das mit meiner Familie und meinen zwei kleinen Töchtern zu leben.“

Lebensmittelpunkt nach Florida verlegt

Verrückt, ja, traumhaft, ja, und so vieles mehr. Tatjana Maria, die ihren Lebensmittelpunkt inzwischen nach Palm Beach Gardens (Florida) verlegt hat, aber letztendlich mit ihrem Mann und Trainer Charles-Edouard seit jeher ein Tennis-Nomaden-Leben führt, ist mit ihrem Lebensweg eine Ausnahmeerscheinung in ihrem Sport. Nur viermal zuvor hatte eine Frau gen 34 in der 138-jährigen Geschichte des Turniers das Halbfinale erreicht, nur viermal zuvor hat eine Mutter in Wimbledon auch den Titel gewonnen.

Maria, die vor 14 Jahren nach einer Lungenembolie dem Tod ganz nahe war, wenig später ihren an Krebs erkrankten Vater Heinrich verlor, sagt: „Ich glaube, ich bin ein gutes Vorbild, mit zwei Kindern wieder zurück auf der Tour zu sein und Tennis auf hohem Niveau zu spielen.“ Ihre Schlussfolgerung: „Es sollte mehr Mütter auf der Tour geben.“ Recht hat sie.

Im Halbfinale trifft Maria auf ihre Barbecue-Freundin

In der Runde der letzten Vier trifft Maria, die Nummer 103 der Weltrangliste, am Donnerstag auf die Tunesierin Ons Jabeur, die sie als ihre „Barbecue-Freundin“ bezeichnet. Die überdies ein inniges Verhältnis zu ihrer großen, offenbar in Sachen Tennis hoch talentierten Tochter Charlotte (8) aufgebaut hat und gern mal als „Tante Ons“ bezeichnet wird. Maria sagt: „Sie ist ein Teil unserer Familie.“

Jabeur wiederum, die Nummer zwei der Weltrangliste, wünscht sich, dass ihre Freundin tatsächlich zum Role Model für andere wird, sagt: „Sie ist eine Halbfinalistin und hat zwei Kinder. Das ist eine unglaubliche Geschichte.“ Eine Geschichte, die noch nicht zu Ende erzählt ist. Tatjana Maria hatte ja schon vor Wimbledon Folgendes zum Besten gegeben: „Ich fühle mich fit, fühle mich noch jung, es geht sicher noch ein paar Jahre weiter. Und wer weiß: Vielleicht kriege ich noch ein drittes Kind und komme nach einer Pause erneut zurück auf die Tour?“