Team Heretics und Team BDS in LEC Gruppenphase ausgeschieden

Berlin -Für Team Heretics und Team BDS ist die Winter Saison der League-of-Legends-Liga LEC in der Gruppenphase vorbei. SK Gaming und Astralis haben indes weiter die Chance auf die Playoffs.

Im ersten Duell der Lower Bracket setzte sich SK im ersten Spiel nach einem frühen Rückstand noch gegen Heretics durch. Die zweite Partie verlief ähnlich: Heretics sah sich früh im Vorteil, doch SK spielte sich stark zurück. Das deutsche Team holte sich die Best-of-Three-Serie mit 2:0 und sicherte sich damit die Möglichkeit auf den Einzug in die Playoffs.

Die Auftaktpartie in der zweiten Begegnung entschied BDS gegen Astralis nach einem ausgeglichenen Start für sich. Davon ließ sich Astralis jedoch nicht beirren und glich in Spiel zwei aus. Dieses Momentum nahm das Team mit in die entscheidende Partie: Bereits nach zehn Minuten hatte Astralis einen komfortablen Vorsprung, den das Team dann auch klar zum Sieg der Serie verwandelte.

Für Heretics und BDS bedeuten die Niederlagen das Ende in dieser Saison. Im Kampf um die letzten beiden Plätze in den Playoffs muss Astralis nun gegen MAD Lions ran, SK trifft derweil auf Team Vitality.