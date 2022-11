TeamSOD nominiert 414 Aktive für World Games 414 Sportlerinnen und Sportler werden das Team Special Olympics Deutschland (TeamSOD) bei den Special Olympics World Games im kommenden Jahr in Berlin vertre... dpa

ARCHIV - Die Teilnehmer feiern während der Eröffnungsfeier der Special Olympics Nationalen Spiele 2022. Christoph Soeder/dpa/Archiv

Berlin -414 Sportlerinnen und Sportler werden das Team Special Olympics Deutschland (TeamSOD) bei den Special Olympics World Games im kommenden Jahr in Berlin vertreten. Am Montag gab das nationale Komitee in der Adidas Sports Base am Berliner Schleusenufer die Namen der Aktiven bekannt, die die deutschen Farben bei der Veranstaltung vom 17. Juni bis 25. Juni 2023 an den Start gehen werden. „Das Team umfasst 414 Persönlichkeiten, die gute Gastgeber für die 7000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt sein wollen“, sagte Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland. Die Weltspiele der Menschen mit einer geistigen Behinderung werden im kommenden Jahr das größte Multisportereignis in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München sein.