Teilnehmer am Midseason-Turnier der OWL stehen fest

Los Angeles -Die Teilnehmer am regionsübergreifenden Turnier Midseason Madness der Overwatch League stehen fest. Boston Uprising und Florida Mayhem haben die letzten zwei Plätze mit ihren Siegen in der K.o.-Runde der Spring Stage ergattert. Vergangene Woche qualifizierten sich bereits Atlanta Reign und Houston Outlaws in der Region West.

Boston gelang die Turnierqualifikation zuerst. Nach einem knappen 3:2-Sieg gegen Washington Justice zwang das Team im Finale der Gewinnerrunde Los Angeles Gladiators 3:0 in die Knie.

Länger musste Florida Mayhem bangen. Als die Mannschaft im Halbfinale 0:3 gegen Los Angeles verlor, ging es in der Verliererrunde weiter. Dort pulverisierte Florida die Turnierträume von San Francisco Shock und Washington und rächte sich letztendlich an den Gladiators mit einem engen 3:2-Sieg.

Das Midseason-Madness-Turnier findet vom 16. bis 18. Juni in Goyang, Südkorea statt. In den Eröffnungsspielen treffen Florida Mayhem auf Hangzhou Spark, eines der zwei qualifizierten Teams der Region Ost, und Boston Uprising auf Houston Outlaws. Die Gewinner erwarten mit Atlanta Reign und Seoul Infernal die Spitzenteams ihrer Regionen.