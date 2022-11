Teilnehmerfeld für ATP Finals steht - Fritz nicht dabei US-Tennisprofi Taylor Fritz hat beim Masters-1000-Turnier in Paris den Sprung ins Achtelfinale verpasst und damit keine Chance mehr auf eine Teilnahme an den... dpa

Paris -US-Tennisprofi Taylor Fritz hat beim Masters-1000-Turnier in Paris den Sprung ins Achtelfinale verpasst und damit keine Chance mehr auf eine Teilnahme an den ATP Finals in Turin.