Die Psychologin in ihr ist gefragt: Siegemund scheitert in Berlin in Runde eins

Die 35-jährige Deutsche verliert bei den Grass Court Championships Berlin an einem langen Tennistag gegen die Russin Anna Blinkowa in drei Sätzen.

Dieser Dienstag in Berlin war ein unerwartet langer Tennistag für Laura Siegemund. Kurz vor elf Uhr betrat sie Court 1 auf der Tennisanlage des LTTC Rot-Weiß, um ihr Sechzehntelfinale gegen Anna Blinkowa zu bestreiten. Um kurz nach elf Uhr gewann sie das erste Spiel, gleich darauf das zweite – doch dann kam der Regen und mit ihm eine dreieinhalbstündige Pause.

Gegen 14.45 Uhr konnten die beiden, die Deutsche und die Russin, erst wieder die Partie aufnehmen. Und letztlich behielt Blinkowa nach über drei Stunden Nettospielzeit mit 6:3, 6:7 und 7:5 die Oberhand. Matchball: 17.38 Uhr Ortszeit.

Eine schmerzliche Niederlage war das für Laura Siegemund, die sich am vergangenen Wochenende über zwei Siege in der Qualifikation auf mühsame Art und Weise einen Platz im Hauptfeld der Grass Court Championships gesichert hatte. Doch wenn jemand weiß, wie man damit umzugehen hat, dann die 35 Jahre alte Schwäbin.

Als „next Steffi Graf“ gefeiert

Ausführlich hat sie sich in den vergangenen Jahren mit der Psychologie des Tennisspiels auseinandergesetzt. Geradezu zwangsläufig, weil sie diesen Sport ja selbst seit vielen, vielen Jahren auf professioneller Basis ausübt. Schließlich auch mit wissenschaftlichem Eifer, wie man ihrem im vergangenen Jahr erschienenen Buch „Wildcard. Herausforderungen mental meistern“ entnehmen kann. Oder eben ihrer Bachelorarbeit, die sie bereits vor acht Jahren zum Abschluss eines Psychologie-Studiums verfasst hatte. Der Titel dieser Dissertation lautet: „Versagen unter Druck“.

Die aktuelle Nummer 158 der Welt weiß also, wovon sie spricht, wenn es ums Scheitern oder um Rückschläge (z.B. durch zahlreiche Verletzungen) geht. Tennis war für sie, die im Alter von zwölf Jahren mit dem Triumph beim Orange Bowl in Florida das wichtigste Nachwuchsturnier der Welt gewinnen konnte und deshalb als „next Steffi Graf“ gefeiert wurde, über viele Jahre hinweg weniger ein Vergnügen denn ein Kampf, und das nicht nur mit einer Gegnerin, sondern vor allem mit sich selbst. Ja, es gab eine Phase, in der sie vom Profitennis genug hatte, zu studieren begann und ihren Lebensunterhalt unter anderem mit Trainerstunden für Hobbyspieler verdiente.

Dass sie im zweiten Anlauf eine mehr als passable Karriere hinlegen konnte, mit dem Gewinn von zwei WTA-Titeln im Einzel und dem Titelgewinn bei den US Open im Doppel und Mixed als Höhepunkte, spricht für Siegemund. Am Mittwochmorgen ist sie in Berlin im Doppel-Achtelfinale an der Seite von Wera Igorewna Swonarjowa gefordert. Und wenn es regnet, dann vielleicht auch erst am Nachmittag.