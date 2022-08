New York - Die deutschen Tennisprofis Andreas Mies und Kevin Krawietz treffen im Doppel-Wettbewerb der US Open in der ersten Runde auf die US-Amerikaner Mackenzie McDonald/Marcos Giron, wie die Auslosung ergab.

Die zweimaligen Grand-Slam-Turniersieger würden bei einem Erfolg in der zweiten Runde auf den Sieger des Duells Soonwoo Kwon/Ilja Iwaschka (Südkorea/Belarus) gegen Robin Hase/Philipp Oswald (Niederlande/Österreich) treffen.

Chancen auf den Titel in New York rechnet sich auch Tim Pütz aus. Der 34 Jahre alte Frankfurter geht mit dem Australier Michael Venus an Nummer vier gesetzt an den Start. Das Duo trifft zum Auftakt auf Andrej Golubew/Petro Martinez (Kasachstan/Spanien).

Bei den Frauen starten die Williams-Schwestern Serena und Venus bei ihrem Doppel-Comeback gegen die Tschechinnen Lucie Hradecka/Linda Noskova. Die US-Amerikanerinnen, die zusammen 14 Grand-Slam-Turniere im Doppel gewannen, stehen dank einer Wildcard erstmals seit den French Open 2018 wieder gemeinsam auf dem Platz. Für Serena Williams (40) sind die US Open höchstwahrscheinlich das letzte Turnier ihrer Karriere.