Tennis-Experte Kühnen: Teamgeist bietet Chance im Davis Cup

Malaga -Den besonderen Mannschaftsgeist hält Ex-Profi Patrik Kühnen für einen möglicherweise entscheidenden Faktor im schwierigen Davis-Cup-Viertelfinale der deutschen Tennis-Herren gegen Kanada.

Ohne den weiterhin verletzungsbedingt pausierenden Olympiasieger Alexander Zverev geht die deutsche Mannschaft am Donnerstag in Malaga als klarer Außenseiter in das Duell. „Die deutsche Mannschaft hat einen extrem starken Zusammenhalt. Es hat sich schon oft gezeigt, dass Spieler bei einem starken Teamgeist über sich hinauswachsen können“, sagte Kühnen (56), der derzeit für Sky als Experte bei den ATP Finals arbeitet, der Deutschen Presse-Agentur: „Darin besteht eine große Chance für die deutsche Mannschaft.“

Ohne Zverev hatten die deutschen Tennis-Herren im September in Hamburg den Sprung zur Finalrunde des prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerbs geschafft. Teamchef Michael Kohlmann setzt wie in Hamburg auch für die K.o.-Runde auf Jan-Lennard Struff, Oscar Otte, Ersatzmann Yannick Hanfmann und das Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz.

„Man darf auch nicht vergessen, dass Deutschland ein extrem starkes Doppel hat. Auch wenn die Kanadier Favorit sind, sind die Chancen fürs deutsche Team auf jeden Fall da“, sagte der frühere Davis-Cup-Kapitän Kühnen. Die Kanadier haben den Weltranglisten-Sechsten Felix Auger-Aliassime und den Weltranglisten-18. Denis Shapovalov nominiert.