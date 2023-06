Sabine Lisicki scheitert beim Heimturnier in Berlin in der ersten Runde

Das Steffi-Graf-Stadion auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß Berlin, erbaut im Jahr 1996 für 20 Millionen DM, ist im Hinblick auf die Kapazität – 7500 Zuschauer passen rein – unter den größten Tennisstadien der Welt nur die Nummer 35, aber in Sachen Atmosphäre allemal ganz vorne dabei. Ja, dieses Stadion muss mit Weltklassetennis bespielt werden. So wie das in dieser Woche der Fall ist mit den sogenannten Grass Court Championships Berlin, für die sieben Spielerinnen aus den Top Ten der aktuellen Weltrangliste gemeldet sind.

Das Einzige, woran es der Arena am Hundekehlesee mitunter mangelt, ist ein laues Lüftchen. Das bekamen am späten Montagnachmittag bei Temperaturen von knapp 30 Grad Celsius und einer ziemlich hohen Luftfeuchtigkeit die anwesenden Tennisfans, aber auch Caroline Garcia und Sabine Lisicki in ihrem Erstrundenmatch zu spüren. Mit Schirmen versuchte man sich auf der Tribüne gegen die Sonne zu schützen, Lisicki wiederum trug bei ihrem Heimspiel in Berlin eine weiße Schirmkappe.

Garcia bleibt ganz cool

Die 33-jährige Deutsche, aktuell nur noch die Nummer 308 der Welt, kann Hitze ab, weiß aus Erfahrung, wie man sich unter solchen Bedingungen auf ein Spiel vorzubereiten hat, letztendlich sollte sie aber als Verliererin vom Platz gehen. Zu stark die Gegnerin, die bei diesem mit etwas mehr als 800.000 Euro dotierten WTA-Turnier als Nummer drei gesetzt ist und auf Rasen seit jeher bestens zurechtkommt. Garcia sollte zwar mit Lisickis Aufschlag (über 200 Stundenkilometer schnell) ein paar Probleme haben, wusste aber dann doch im rechten Moment ihre Chancen zu nutzen.

Den Tiebreak des ersten Satzes entschied die 29 Jahre alte Französin in diesem mitunter hochklassigen Rasentennismatch dank ihrer Wettkampfhärte mit 7:2 für sich, nachdem Lisicki bis dahin vor den Augen ihres Vaters und Trainers Richard sowie ihrer Mutter Elisabeth zehn Asse geschlagen hatte. Im zweiten Satz ließ sie sich von Lisickis leidenschaftlichem Spiel nicht beeindrucken, blieb bei einem Breakball gegen ihren Aufschlag ganz cool, während die Wimbledon-Finalistin von 2013 beim Return immer mehr Fehler machte.

Im Endergebnis stand aus Sicht von Lisicki ein 6:7, 3:6. In der Nachlese darf sie gleichwohl zu dem Schluss kommen, dass sie auf dem richtigen Weg ist, um im Herbst ihrer Karriere noch ein paar sehr, sehr gute Wettkampftage zu erleben. Das ist nach ihrer langen Leidenszeit (Pfeiffersches Drüsenfieber, Kreuzbandriss und so fort) ihr Ziel, nicht mehr und nicht weniger.