Sieg gegen die Turnierfavoritin: Niemeier schaltet in Berlin Jabeur aus

Der 23 Jahre alten Deutschen gelingt im Duell mit der Vorjahressiegerin die erste Überraschung des WTA-Turniers in Berlin. Sie siegt in zwei Sätzen.

Jule Niemeier präsentiert sich in Berlin in herausragender Form. Gärtner/Imago

Tennisspielerin Jule Niemeier hat überraschend den Einzug in die zweite Runde beim Rasenturnier in Berlin geschafft. Die 23-Jährige, derzeit die Nummer 120 der Welt, bezwang am Dienstagnachmittag Vorjahressiegerin Ons Jabeur aus Tunesien mit 7:6 (7:4) und 6:4 und steht damit im Achtelfinale des WTA-Turniers in der Hauptstadt, das den offiziellen Namen Grass Court Championships Berln trägt.

Die Wimbledon-Viertelfinalistin Niemeier, die sich am vorigen Wochenende für das Hauptfeld qualifiziert hatte, überzeugte von Anfang an mit einem starken Spiel gegen die Weltranglistensechste Jabeur. Im ersten Satz wehrte die Dortmunderin zunächst zwei Satzbälle ab und sicherte sich dann im Tiebreak den Satzgewinn. Auch den zweiten Satz dominierte Niemeier von Beginn an und legte mit einem schnellen Break die Basis für den Matchgewinn gegen die Wimbledon-Finalistin nach 1:35 Stunden.