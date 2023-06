Was dem WTA-Turnier in Berlin fehlt, ist eine lokale Heroine mit Siegesserie

Das Rasentennisturnier, das in den vergangenen Tagen auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß Berlin ausgetragen wurde und am Sonntag mit dem Finale zwischen Anna Vekic und Petra Kvitova einen hochklassigen, für Zweitgenannte mit einem Sieg in zwei Sätzen (6:2,7:6) dann auch glücklichen Schlusspunkt erfuhr, war ein außergewöhnliches Turnier. Und das in vielerlei Hinsicht.

Aus sportlicher Sicht, weil die Besetzung einem Grand-Slam-Turnier in nichts nachstand. Ja, mit Ausnahme der Polin Iga Swiatek und der US-Amerikanerin Jessica Pegula war in Berlin-Grunewald die Crème de la Crème des Frauentennis am Start. Allerdings war es so, dass die eine oder andere Topspielerin viel früher als erwartet scheiterte.

Topspielerinnen scheitern früh

Siehe Coco Gauff (Nummer sieben der Welt), die am Mittwoch im Achtelfinale gegen Jekaterina Alexandrowa einen ganz fürchterlichen Tag erwischt hatte und mit 4:6,0:6 unterlegen war. Siehe auch Jelena Rybakina (Nummer drei der Welt), die ebenfalls im Achtelfinale mit 7:6, 3:6 und 4:6 an Vekic scheiterte. Ein ähnliches Schicksal ereilte die an Nummer eins gesetzte Aryna Sabalenka (Nummer zwei der Welt) mit ihrem Aus in der Runde der letzten sechzehn gegen Polina Kudermetowa (2:6, 6:7).

Petra Kvitova gewinnt ohne Satzverlust das WTA-Turnier in Berlin. Kumm/dpa

Auch in Sachen Organisation waren die Grass Court Championships eine große Herausforderung. Aufgrund des fortwährenden Regens konnte am Freitag nicht ein Spiel gespielt werden, was zur Folge hatte, dass die Viertel- und Halbfinals allesamt am Sonnabend gespielt werden mussten.

Die Spielerinnen nahmen es mit Fassung, waren aber natürlich nicht begeistert. Wer mag sich wenige Tage vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon schon einer derart hohen Belastung aussetzen oder sich womöglich sogar einen Muskel verletzen. Die Finalistin Vekic beispielsweise stand am Sonnabend über vier Stunden auf dem Platz.

„Wir hatten einen schwierigen Freitag, aber dafür sind wir gestern mit einem mega Tennis-Tag belohnt worden“, sagte Turnierdirektorin Barbara Rittner am Sonntag in ihrem Resümee: „Insgesamt hat das Spielerinnenfeld das gehalten, was es mit den Namen versprochen hat.“ Auch von der WTA und den Spielerinnen selbst habe sie ein „sehr, sehr positives Feedback“, erklärte die 50-Jährige.

Jule Niemeier verstaucht sich den Daumen

Was diesem Turnier gefehlt hat? Nun, an den ersten Turniertagen allemal die Zuschauerkulisse, die Tennis auf Weltklasseniveau in einem Weltklasserahmen verdient gehabt hätte. So blieben in den ersten Runden viele Plätze im Steffi-Graf-Stadion unbesetzt.

Und sicherlich hätte es dem Ganzen gut getan, wenn eine der deutschen Starterinnen mit einem Run durch die Runden die Aufmerksamkeit eines größeren Publikums auf sich gelenkt hätte. Dessen ist sich auch Veranstalter Edwin Weindorfer bewusst, er sagte: „Die Local Heroes sind immer wichtig für ein Turnier, vor allem an den ersten Tagen.“ Aber es sollte nicht sein.

Weder bei Sabine Lisicki, die bei ihrem Auftritt in der ersten Runde des Hauptfeldes andeutete, dass für sie eine Rückkehr unter die Top 100 kein Ding der Unmöglichkeit ist, aber gegen Caroline Garcia nicht beständig genug war, um einen kleinen Coup zu landen. Noch bei Laura Siegemund, die nach ihren beiden Siegen in der Qualifikationsrunde im Sechzehntelfinale gegen Anna Blinkowa einem Sieg ganz nahe war. Aber eben nur das.

Für Jule Niemeier endeten die Tage auf der feinen Anlage am Hundekehlesee sogar mit einem kleinen Drama. Nachdem ihr zum Einstieg in das Turnier ein Sieg gegen die Vorjahressiegerin Ons Jabeur geglückt war, sah sie sich im Achtelfinale gegen Marketa Vondrousova nach einer doch eher schwachen Leistung beim Stand 3:6, 5:6 zur Aufgabe gezwungen. Der Grund: ein verstauchter Daumen, der eine einwöchige Trainings- und Spielpause nach sich zieht.

Die Aussichten für das deutsche Frauentennis sind im Hinblick auf das Turnier in Wimbledon, das am 3. Juli beginnt, also nicht gerade verheißungsvoll.