Tennisstar Murray denkt nicht an Rücktritt: „Kann mithalten“ Nach seiner Drittrunden-Niederlage bei den US Open denkt der britische Tennisstar Andy Murray überhaupt nicht an Rücktritt. dpa

Andy Murray fühlt sich fit. Seth Wenig/AP/dpa

New York -Nach seiner Drittrunden-Niederlage bei den US Open denkt der britische Tennisstar Andy Murray überhaupt nicht an Rücktritt.