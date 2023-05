Testspiel vereinbart: Eisbären zu Gast in Hradec Kralove

Die Eisbären Berlin haben ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) terminiert. Die Mannschaft von T...

Berlin (dpa) – -Die Eisbären Berlin haben ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) terminiert. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin tritt am 1. September beim tschechischen Erstligisten HK Mountfield Hradec Kralove (17.00 Uhr) an. Das teilten die Eisbären am Dienstag auf Twitter mit.

Die tschechischen Gastgeber belegten in der vergangenen Spielzeit nach der Hauptrunde den sechsten Platz in der Extraliga, nach dem Playoff-Viertelfinale war Schluss. Gespielt wird in der 6890 Zuschauer fassenden CPP-Arena.