The Ocean Race: Auftaktsieg für Boris Herrmanns Team Malizia Boris Herrmann und sein Team Malizia haben das erste Hafenrennen im 14. The Ocean Race gewonnen. Vor Alicante setzte sich die Crew unter deutscher Flagge mit... dpa

Alicante (dpa/lno) – -Erfolgreicher Auftakt zum 14. The Ocean Race für Boris Herrmann und sein Team Malizia. Die Mannschaft des Hamburger Skippers setzte sich am Sonntag eine Woche vor Beginn der Weltumseglung beim ersten Hafenrennen in Alicante durch. Eine gelungene Wahl der Segelgarderobe und viel Konzentration waren die Schlüssel zum Erfolg. Herrmanns Neubau „Malizia – Seaexplorer“ gewann das erste Kräftemessen vor dem US-Team 11th Hour Racing und dem französischen Team Biotherm.