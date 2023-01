The Ocean Race: Top-Start für Stanjek in Etappe zwei Die Ocean-Race-Flotte ist in Etappe zwei gestartet. Die Olympia-Zweite Susann Beucke erlebt ihre Premiere. Dem Berliner Robert Stanjek gelingt der beste Star... dpa

Mindelo/Kapverden (dpa/lno) – -Die zweite Etappe der Weltumseglung The Ocean Race läuft. Der beste Start gelang am Mittwoch um 19.10 Uhr deutscher Zeit vor den Kapverden dem Berliner Skipper Robert Stanjek und seinem Guyot Environnement – Team Europe. Der Starboot-Olympia-Sechste von 2012 agierte am Steuer entschlossen und präzise, brachte die grün-schwarze Yacht als erste über die Startlinie.