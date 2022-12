Thiem erhält Wildcard für Australian Open

Österreichs Tennisstar Dominic Thiem wird dank einer Wildcard an den am 16. Januar beginnenden Australian Open teilnehmen. Das teilten die Veranstalter des e...

Melbourne -Österreichs Tennisstar Dominic Thiem wird dank einer Wildcard an den am 16. Januar beginnenden Australian Open teilnehmen. Das teilten die Veranstalter des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres mit.

Der US-Open-Gewinner von 2020 hatte das Turnier in Down Under im Vorjahr wegen einer Handgelenkverletzung verpasst. Aufgrund der langen Ausfallzeit von neun Monaten war der 29-Jährige aus den Top-100 der Weltrangliste gefallen, die sich direkt für das Hauptfeld der Australian Open qualifizieren.

Zwischenzeitlich war Thiem sogar nicht mal mehr unter den besten 350 der Welt gelistet, dank einer Aufholjagd in der zweiten Saisonhälfte steht er aktuell auf Platz 102. Thiem gewann 22 seiner vergangenen 33 Spiele. Sein bestes Ergebnis bei den Australian Open war der Finaleinzug 2020. Dort hatte er sich in fünf Sätzen dem serbischen Ausnahmekönner Novak Djokovic knapp geschlagen geben müssen.