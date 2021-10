Berlin - Ob Thilo Kehrer am Freitagabend im Hamburger Volksparkstadion beim WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien (20.45 Uhr, RTL) wieder von Beginn an ran dürfe, beispielsweise als Linksverteidiger wie beim 6:0 gegen Armenien oder beim 4:0 auf Island, wurde Hansi Flick am Donnerstagmittag in einer Pressekonferenz gefragt. Flick, der Bundestrainer, zögerte keinen Moment mit einer Antwort, geriet beim Gedanken an den 25-Jährigen sogar ein klein wenig ins Schwärmen, ohne allerdings dabei den Tonfall seiner Stimme zu verändern. So, als ob er dabei nicht zu euphorisch klingen wolle.