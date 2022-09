Thomas Müller: „Die Unioner stehen ja nicht aus Zufall da oben“

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): „Ich habe mich sehr gefreut, wie die Mannschaft das heute verteidigt hat. Unser Verschieben zwischen den Linien hat heute perfekt funktioniert und so haben wir wenig zugelassen. Einzig unser Spiel nach vorn war teilweise zu unpräzise, das können wir noch besser. Am Ende aber hat sich die Mannschaft den Punkt heute verdient.“

Julian Ryerson (Mittelfeldspieler Union Berlin): „Das war ein sehr intensives Spiel mit teilweise harten Zweikämpfen. Aber wir sind eine Einheit und haben das gut weggesteckt, genauso wie die Umstellungen vor dem Spiel. Wir wissen, dass jeder Spieler wichtig ist. Auch die Atmosphäre im Stadion war heute wieder überragend, das hat uns zusätzlich sehr geholfen.“

Christopher Trimmel (Kapitän Union Berlin): „Wenn du gegen die Bayern so eine Leistung abrufst, dann fühlt sich das natürlich gut an. Das war taktisch heute hervorragend. Wir haben uns in der Kette nicht locken lassen, aber auch selbst nach vorne gespielt. Wir müssen jetzt konstant weitermachen, defensiv so gut stehen wie bisher. Wir wissen aber auch, dass wir beim Spiel mit dem Ball noch zulegen können.“

Thomas Müller (Angreifer FC Bayern): „Ich bin ein Fan von Union Berlin, von der Art und Weise, wie sie spielen. Das tut natürlich weh, wenn du hier in Rückstand gerätst. Und wenn du diesen Union-Block nicht richtig bespielst, dann gewinnst du hier nicht. Die stehen ja nicht aus Zufall da oben. Ich kann Union nur gratulieren. Wir haben ordentlich gespielt, aber nicht gut, was allerdings auch an Union lag.“

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern): „Was das Ergebnis angeht, ist das in Ordnung. Es ist nicht unverdient für beide Teams, wir müssen uns mit dem 1:1 begnügen. Insgesamt war das Energieniveau nicht so, wie wir es bis jetzt hatten.“