Thomas Müller bei Bayern auf der Bank: Union ohne Siebatcheu Bayern-Trainer Julian Nagelsmann setzt im Bundesliga-Spitzenspiel bei Union Berlin auf ein Angriffstrio aus Leroy Sané, Sadio Mané und Kingsley Coman. Thomas... dpa

Sheraldo Becker (M) von Union Berlin jubelt nach seinem Treffer zum 2:0 mit Teamkollegen vor der Fantribüne.

Berlin -Bayern-Trainer Julian Nagelsmann setzt im Bundesliga-Spitzenspiel bei Union Berlin auf ein Angriffstrio aus Leroy Sané, Sadio Mané und Kingsley Coman. Thomas Müller sitzt bei der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei zunächst auf der Bank. Manuel Neuer, der im Pokalspiel bei Viktoria Köln pausiert hatte, kehrt ins Tor des Rekordmeisters zurück. In der Innenverteidigung setzt Nagelsmann auf Dayot Upamecano und Neuzugang Matthijs de Ligt.