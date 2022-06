Berlin - Die Berlin Thunder haben im Ost-Derby gegen die Leipzig Kings die zweite Niederlage in Serie in der European League of Football (ELF) hinnehmen müssen. Trotz einer 9:6-Halbzeitführung musste sich das Hauptstadtteam am Sonntag mit 15:19 geschlagen geben. Für Leipzig war es der erste Sieg in der neuen Spielzeit.

Bei hochsommerlichen Temperaturen war die Partie von beiden Abwehrreihen geprägt. Leipzig leistete sich in den ersten vier Angriffssequenzen vier Ballverluste, die von Berlin allerdings nicht in Touchdowns umgesetzt wurden. Der erste Touchdown fiel erst in der zweiten Halbzeit, als ein Leipziger Verteidiger einen abgefangenen Pass bis in die Thunder-Endzone zurücktrug. In der Folge fanden beide Offensivreihen besser ins Spiel ohne wesentliche Akzente zu setzen.