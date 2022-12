THW Kiel beendet Sieglos-Serie in der Champions League Der THW Kiel hat nach zuvor fünf sieglosen Spielen in Serie wieder ein Vorrundenspiel in der Handball-Champions-League gewonnen. Gegen den französischen Vert... dpa

Kiels Nikola Bilyk (l) glänzte gegen Nantes mit zehn Treffern. Frank Molter/dpa

Kiel -Der THW Kiel hat nach zuvor fünf sieglosen Spielen in Serie wieder ein Vorrundenspiel in der Handball-Champions-League gewonnen. Gegen den französischen Vertreter HBC Nantes gab es am Donnerstag einen 37:33 (20:18)-Heimerfolg.