Tiefe Fleischwunde bei Bochums Schlotterbeck

Berlin -Bochums Verteidiger Keven Schlotterbeck hat sich im Spiel bei Union Berlin eine tiefe Fleischwunde am rechten Bein zugezogen. Das berichtete Trainer Thomas Letsch nach dem 1:1 des VfL in der Partie der Fußball-Bundesliga am Sonntagabend. „Sie ist wohl sehr tief. Sie wurde getackert“, sagte Letsch über die Wunde. Wie lange der 25-jährige Schlotterbeck dem Revierclub im Abstiegskampf fehlen wird, sei noch unklar.