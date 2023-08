Tim Kauermann wird Leiter der Sanierung bei Hertha BSC

Berlin -Tim Kauermann hat sein Präsidiumsamt bei Hertha BSC niedergelegt, um in der Kommanditgesellschaft auf Aktien des Clubs künftig Leiter der Sanierung zu werden. Kauermann starte in die neue Aufgabe bis Ende des Jahres pro bono, wie der finanziell schwer angeschlagene Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte.

„Ich trete an mit der Maßgabe, meine neu geschaffene Position durch eine effektive Sanierung innerhalb von einem Jahr wieder überflüssig zu machen“, wurde der Unternehmer, der seit vergangenem Sommer im Präsidium der Hertha saß und Business und Management mit Schwerpunkt Finanzen studierte, in der Mitteilung zitiert.

Unter der Führung von Geschäftsführer Thomas Herrich soll ein Sanierungs-Gremium aus internen und externen Fachleuten die weiteren Entscheidungen und Abläufe erarbeiten, hieß es. Das Präsidium sei auch nach dem Ausscheiden von Kauermann handlungsfähig. Bei der Mitgliederversammlung am 15. Oktober werden demnach nun zwei bis vier Präsidiumsmitglieder nachgewählt.