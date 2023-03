Tirreno-Adriatico: Kämna fällt zurück - Roglic siegt erneut

Der deutsche Radprofi Lennard Kämna hat den souveränen führenden Primoz Roglic bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico nicht mehr in Gefahr bringen können und is...

Osimo -Der deutsche Radprofi Lennard Kämna hat den souveränen führenden Primoz Roglic bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico nicht mehr in Gefahr bringen können und ist in der Gesamtwertung zurückgefallen.

Der deutsche Zeitfahrmeister erreichte auf der sechsten Etappe nach 193 schweren Kilometern 20 Sekunden hinter Tagessieger Roglic das Ziel in Osimo und rutschte damit vom zweiten auf den vierten Platz ab.

Roglic war im Finale wieder nicht zu schlagen und gewann die dritte Etappe in Serie vor dem Briten Tao Geoghegan Hart und dem Portugiesen João Almeida. Der dreimalige Vuelta-Sieger liegt nun in der Gesamtwertung 18 Sekunden vor Almeida und 23 Sekunden vor Hart. Kämna, der nach der vierten Etappe noch das Leadertrikot übernommen hatte, folgt 34 Sekunden zurück auf Platz vier. Trotzdem liegt Kämna auf Kurs Richtung Giro d'Italia, wo er Anfang Mai erstmals bei einer großen Rundfahrt die Gesamtwertung in Angriff nehmen will.

„Wir waren am vorletzten Anstieg in einer guten Position. Wir haben alles gegeben. Ich konnte den besten Jungs nicht folgen. Ich war in der zweiten Gruppe, mehr ging nicht. Es haben ein paar Prozent gefehlt“, sagte Kämna und fügte hinzu: „Ich kann mit meiner Form zufrieden sein.“

Roglic dürfte sich am Sonntag den Gesamtsieg nicht mehr nehmen lassen, denn auf der siebten Etappe mit Start und Ziel in San Benedetto del Tronto verlaufen die letzten 80 Kilometer komplett über flaches Terrain.