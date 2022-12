Phänomen aus der Garage: Die zwölfjährige Josi Neumann vom TTC Eastside Berlin

Die Schülerin spielt in der Tischtennis-Bundesliga sowie der Champions League für Berlin und sagt: „Ich will Weltmeisterin werden.“ Das Zeug dazu hat sie.

Ein Freitagabend Ende November 2022. In der Großen Spielhalle des Freizeitforums in Berlin-Marzahn herrscht emsiges Treiben. Dort tragen die Frauen des TTC Berlin Eastside, des vielmaligen deutschen Meisters im Tischtennis, traditionell ihre Heimspiele in der Champions League aus. An diesem Abend empfängt das Team von Cheftrainerin Irina Palina in der europäischen Königsklasse die starke Mannschaft von Quattro Mori Cagliari aus Sardinien. Eine Stunde vor Spielbeginn machen sich die Akteure in der sich langsam mit Fans füllenden Halle mit ein paar lockeren Bällen warm, darunter für Berlin die Nationalspielerin Shan Xiaona, 39, Silbermedaillengewinnerin mit dem deutschen Team bei Olympia 2016 in Rio. In der Box der Berlinerinnen sitzt auch die schmächtige Josi Neumann, erst 12 Jahre jung und gern als „Wunderkind“ des deutschen Tischtennis tituliert.

Der Küchentisch bei Neumanns wird zur Tischtennisplatte

Vieles an diesem Mädchen aus Karben nahe Frankfurt/Main ist außergewöhnlich. Mit drei Jahren entdeckte sie in der Garage ihres Elternhauses die aufgestellte Tischtennisplatte. Mutter Cornelia Reckziegel-Neumann war einst in der Bundesliga aktiv, auch Vater Sven kann exzellent mit dem Schläger umgehen. Die geräumige Garage wurde fortan zum täglichen Spielzimmer für Josi, die mit Feuereifer bei der Sache war. Dort legte die Rechtshänderin die Grundlage für ihr später so präzises und schnelles Spiel.

Josi, die unglaublich viel Spaß an ihrem Sport hat, übte unermüdlich Offensive und Defensive, Schmetterbälle und Top-Spins. Ab und an wurde gar der schmale Küchentisch im Hause Neumann zur Platte umfunktioniert, um erschwerte Bedingungen zu haben. Oft hieß es, Josi gehe am Abend sogar mit dem Schläger ins Bett.

Ihr Können wuchs rasant. Die Gegnerinnen in ihrer Altersklasse konnten Josi nicht annährend das Wasser reichen. Sie hielt mit neun Jahren mühelos in der Dritten Liga der Frauen mit, spielte gar zusammen mit ihrer Mutter in einem Team. Mit elf Jahren startete sie für Deutschland international bei der Europameisterschaft der U15. Im April 2022 aber folgte ein sensationeller Schritt: Josi und ihre Eltern unterschrieben einen Vertrag beim Branchen-Krösus TTC Berlin Eastside. Es ist ein Profivertrag.

Vor dem Spiel gegen Cagliari ist Familie Neumann mit dem Wohnmobil angereist – 560 Kilometer von Karben bis Berlin. Als Josi etwas schüchtern in der Marzahner Spielhalle in der Berliner Box sitzt, hat sie ihren ersten Einsatz in der deutschen Bundesliga allerdings bereits hinter sich.

Am 25. September passierte Historisches: Josi wurde zur jüngsten Bundesligaspielerin aller Zeiten. Beim 6:2-Sieg des TTC Eastside beim ESV Weil gab sie ihr Debüt. Im Doppel unterlag sie zusammen mit der 43 Jahre älteren Ding Yaping mit 1:3 gegen Izabela Lupulescu/Hana Arapovic. Und im ersten Einzel war Polina Dobreva, 30, Olympiateilnehmerin in Tokio, die Gegnerin. Bei der 1:3-Niederlage verbuchte Josi ihren ersten Satzgewinn. TTC-Trainerin Irina Palina lobte danach: „Das war eine richtig gute Leistung von Josi, es hat nicht viel zu einem Sieg gefehlt.“

Josi Neumann hat große Ziele

Gegen die Frauen aus Cagliari, alle mindestens zehn Jahre älter als Neumann, ist das zierliche Mädchen nur Ersatz. Das ist schon aufregend genug. Dennoch hat sie kurz Zeit, dem Reporter der Berliner Zeitung einige Fragen zu beantworten. Ein erstes Kurzinterview im Stehen:

Josi Neumann, wie sind Sie in Berlin aufgenommen worden?

Super, alle haben sich gefreut für mich. Ich kann sicher ganz viel lernen.

Wie ist bislang die Bundesliga?

Sehr aufregend. Die Gegnerinnen sind alle sehr stark und meist sehr erfahren.

Sie sind derzeit sogar die Nummer eins der Weltrangliste bei den 13-jährigen Mädchen.

Ja, darauf bin ich sehr stolz.

Wie gehen denn Ihre Klassenkameraden mit Ihren Erfolgen um?

Manche interessieren sich dafür, andere nicht. Sie haben andere Interessen.

Sind sie eine gute Schülerin?

Naja, so zwei bis drei. Ich bin ja viel unterwegs und muss den Stoff dann alleine nachholen.

Welchen sportlichen Traum haben Sie?

Ich will einmal Weltmeisterin werden.

Dokumentarfilm über Josi Neumann in der Mediathek

Danach beginnt das Duell in der Champions League, das der TTC Eastside überraschend mit 2:3 verliert. Dennoch ist das Weiterkommen möglich, wenn die Berliner in den nächsten Spielen gegen die Spanier aus Cartagena gewinnen.

Einen Tag nach dem Spiel gegen Cagliari feiert Josi Neumann in Berlin ihr viel beachtetes Heimdebüt in der Bundesliga gegen den ewigen Kontrahenten DJK Kolbermoor. Ein Fernsehteam des Hessischen Rundfunks ist wieder dabei, um auch dieses Detail in der Karriere von Josi zu dokumentieren. Der Sender hat das Riesentalent mit Reporter Florian Nass seit 2019 begleitet und ein einstündiger, eindrucksvoller Film ist sogar bereits in der ARD-Mediathek zu sehen. Der Titel: „Supertalent Josi – mit 12 schon Tischtennis-Profi“.

Auch gegen Kolbermoor muss Josi Neumann das zuvor eher ungewohnte Gefühl von Niederlagen kennenlernen und sie kann das – trotz kurzzeitiger Enttäuschung – gut wegstecken und richtig einordnen. Wenn sie Redebedarf hat, stehen ihre Eltern parat oder zwei gute Freundinnen.

Ein weiteres Datum ist wichtig in ihrer aufregenden Geschichte. Am 29. November stieg sie zur jüngsten Spielerin in der Historie der europäischen Champions League auf. Bei der 0:3-Niederlage des TTC im spanischen Cartagena (Rückspiel: 3:2 für Berlin) unterlag sie der routinierten 40-jährigen Silvia Erdelyi mit 0:3.

Doch eineinhalb Wochen vor Weihnachten, am 11. Dezember, erlebte Josi ein neues, zuvor noch nicht gekanntes Glücksgefühl. Im Bundesligaduell des TTC gegen den TSV Langstadt (5:5) gewann sie zuerst zusammen mit Sabina Surjan ihr Doppel und rettete im letzten Match mit einem hart erkämpften 3:2-Sieg gegen die 24-jährige Janina Kämmerer, einst deutsche Meisterin im Mix, das Remis für Berlin. Ihre ersten Triumphe in der höchsten deutschen Spielklasse. Von Timo Boll, Deutschlands Rekord-Europameister, kommt ein dickes Lob: „Josi ist mit zwölf Jahren schon unheimlich weit. Große Klasse!“

Das Leben von Josi Neumann ist aufregend und sehr anstrengend. Sie wohnt weiter bei ihren Eltern in Karben, lernt an der Eliteschule des Sports in Frankfurt/Main. Fünf bis sechs Stunden Training am Tag sind normal. Ihre Eltern begleiten liebevoll ihren Weg. Zu Auswärtsspielen geht es oft mit dem Wohnmobil. Zu Turnieren ins Ausland, etwa nach Portugal oder Belgien, fliegt Josi aber allein oder mit den anderen Mädchen der DTTB-Auswahl. „Sie ist eine gute Fliegerin“, meint Mutter Cornelia. Sie und ihr Mann Sven sagen übereinstimmend, dass sie ihre Tochter überhaupt nicht drängen, keinen zusätzlichen Leistungsdruck erzeugen. Cornelia Neumann ist stolz: „Josi ist sehr fokussiert, das ist schon beeindruckend. In Berlin soll sie sich behutsam entwickeln.“ Würde Mutter Neumann heute gegen ihre Tochter im Spiel verlieren? „Ja, ganz klar!“, antwortet sie.

TTC Eastside will Neumann langfristig binden

Alexander Teichmann, der Präsident des TTC Berlin Eastside, kommentiert die ungewöhnliche Verpflichtung von Neumann, die für viel Aufsehen sorgte, so: „Wir wollen mit Josi den Versuch starten, sie relativ früh in unsere Mannschaft zu integrieren und an die Atmosphäre der Bundesliga zu gewöhnen. Wir haben die Hoffnung, dass sie – wenn sie sich so weiterentwickelt wie bisher – in drei bis acht Jahren eine Führungsspielerin bei uns werden kann.“

Josi Neumann ist sich sicher, dass sie gerade das Richtige tut. Sie sagt: „In Berlin zu spielen ist unglaublich cool.“ Ob sie sich jetzt schon wie ein Profi fühlt? „Ja, schon so ein bisschen“, sagt Josi und lächelt dabei.