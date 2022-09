Deutsche Nummer eins mit chinesischem Know-how

Europameister Dang Qiu schlüpft bei der Mannschafts-WM in Chengdu als Führungsspieler in die Rolle der pausierenden Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov.

Von Klischees hält Dang Qiu wenig. Mit Nachdruck weist der Tischtennis-Europameister alle Vermutungen zurück, er habe durch die sportliche Vergangenheit seiner chinesischen Eltern Vorteile an der Platte. „Ich habe mir die Erfolge hart erarbeitet“, sagt Qiu vor seiner Feuertaufe als deutscher Führungsspieler bei der Mannschafts-WM ab Freitag in Chengdu. In Abwesenheit von Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov ist der 25-Jährige die Nummer eins im Team des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB).

Ausgerechnet in der Heimat seiner Eltern Chinas zuletzt härtesten Widersacher ins Turnier führen zu können, sei „ein schöner Zufall und zugleich etwas Besonderes“, sagt Qiu. China spiele für ihn „natürlich immer noch eine große Rolle, weil meine Eltern von dorther kommen und immer noch Verwandte im Land leben“.

Seine chinesischen Wurzeln kann und mag Qiu nicht verleugnen. Für seine aus China stammende Penholder-Schlägerhaltung jedoch entschied sich der Weltranglistenneunte schon als Kind aus pragmatischen Gründen und nicht aus emotionaler Verbundenheit.

Mit dem Penholder-Stil klappte es bei Qiu direkt

„Als ich mit Tischtennis angefangen habe, hatte ich mit dem Shakehand-Griff große Schwierigkeiten, weil immer auch mein Unterarm oder Handgelenk berührt wurden“, erklärt er. Der Vater habe dann gemeint, „ich solle es mal mit seinem Penholder-Stil probieren, was direkt geklappt hat“.

Jahre später verschaffte der Wechsel von der Händedruck- zur Füllfederhaltung dem damaligen Zauberlehrling im Team von Bundestrainer Jörg Rokopf ein Alleinstellungsmerkmal. Im vergangenen Frühsommer wurde Qiu erstmals in den Top 10 der Weltrangliste notiert, vor Monatsfrist folgte sein Sensationscoup bei der EM in München nach einem Erfolg gegen Boll.

Seine Schlägerhaltung hält der 25-Jährige nicht für ausschlaggebend bei seinem Aufstieg: „Mit sechs, sieben Jahren kann man ja noch gar nicht wissen, wo die Reise einmal hingehen wird.“ Dadurch sei Penholder für ihn „erst mal einfach nur ganz lustig und cool“ gewesen.

Qius Eltern eröffneten eine Tischtennis-Schule in Nürtingen

Qius Eltern gehörten im mit Tischtennis-Assen reich gesegneten China zu den Besten. Der Vater war Studenten-Weltmeister, seine Mutter Nationalspielerin. Auch wegen des Engagements von Qiu senior in Deutschland ließ sich die Familie in Nürtingen nieder – und baute sich mit einer Tischtennis-Schule eine Existenz auf. Kurz nach Dangs Geburt entstand ein Foto des Sprösslings mit einem Miniatur-Schläger.

Mit echten Kellen hat sich Qiu junior inzwischen in der erweiterten Weltspitze etabliert. Vor der EM musste sich bei Qius zweitem internationalen Turniersieg in Peru im Finale Nationalmannschafts-Kollege Ovtcharov geschlagen geben. Sein Weg aus dem Schatten von Boll und Ovtcharov hat aus Qiu einen Olympia-Kandidaten für Paris 2024 gemacht.