Titelverteidiger MAD Lions mit Auftaktsieg in der LoL LEC

Berlin -Titelverteidiger Mad Lions ist mit einem Sieg gegen Team Vitality in die Sommer-Saison der League-of-Legends-Liga LEC gestartet. Auch für G2 Esports ist der Auftakt nach Plan verlaufen, Fnatic überrascht.

„Was Teamkämpfe angeht, wollen wir die besten in Europa sein“, sagte Mads Midlaner Yasin „Nisqy“ Dinçer im Interview nach dem Spiel. „Daran haben wir in der ganzen Woche in den Trainingsspielen gearbeitet. Es lief nicht wirklich gut, aber heute auf der Bühne hat es irgendwie funktioniert.“

Nach einem frühen Aus beim internationalen Mid-Season Invitational startete Mad angriffslustig in das LEC-Auftaktspiel. Vitality hielt zunächst gegen, dann zeigte der Titelverteidiger jedoch seine Stärke in den Teamkämpfen und holte sich den ersten Saisonsieg.

Frühlings-Finalist Team BDS konnte indes gegen G2 wenig ausrichten - der Winter-Meister kontrollierte die Partie von Anfang bis Ende souverän. Auch Fnatic ist der Auftakt geglückt: Nachdem das Team dieses Jahr bisher deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, spielte Fnatic mit einer neuen Botlane um Ex-Koi-Spieler Adrian „Trymbi“ Trybus beim Sieg gegen Astralis stark auf.