Tommy Haas: „Wer Djokovic schlägt, gewinnt Wimbledon“

London -Für den früheren Weltklasse-Tennisspieler Tommy Haas führt der Weg zum Titel in Wimbledon nur über Novak Djokovic. „Derjenige, der Djokovic schlägt, wird sehr wahrscheinlich das Turnier gewinnen“, sagte Haas in London. Dort nimmt der 45-Jährige am Legenden-Turnier teil.

„Novak ist mit so viel Rückenwind und Selbstvertrauen und dieser Vision, unbedingt noch einmal Wimbledon gewinnen zu wollen, hier angereist. Ich wüsste gar nicht, auf wen ich setzen würde, der ihm hier gefährlich werden kann“, sagte Haas, der inzwischen Turnierdirektor des Masters-1000-Turniers in Indian Wells ist.

Am ehesten traut Haas, früher die Nummer zwei der Tennis-Welt und 2009 in Wimbledon im Halbfinale, dem spanischen Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz einen Sieg gegen Djokovic zu. Der 20 Jahre alte Spanier hat im Vorfeld von Wimbledon das Turnier in Queens gewonnen. „Ich denke, Alcaraz gegen Djokovic wäre das Traumfinale.“