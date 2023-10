Tonali trotz Wettskandals im Newcastle-Training

Newcastle -Vor dem Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) hat Sandro Tonali mit der Mannschaft von Newcastle United trainiert, obwohl seine Teilnahme an dem Spiel wegen eines Wettskandals fraglich ist.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur PA könnte der 23 Jahre alte Italiener noch am Dienstag das Ergebnis der Ermittlungen gegen ihn erfahren. Dem ehemaligen Fußball-Profi der AC Mailand droht wegen umfangreicher Verstöße gegen Wettregeln eine längere Sperre.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft und der italienische Fußballverband wegen des Vorwurfs illegaler Wetten gegen Tonali und seinen Landsmann Nicolò Zaniolo von Aston Villa ermitteln. Das Duo war schon im Trainingslager der italienischen Nationalmannschaft befragt worden und daraufhin vorzeitig zu ihren Vereinen zurückgekehrt. Angeblich fanden am Montag Gespräche zwischen Vertretern Tonalis und der Staatsanwaltschaft statt.

Tonali, der vor dieser Saison für 55 Millionen Pfund (ca. 63 Millionen Euro) aus Mailand zu Newcastle United kam, wird vorgeworfen, während seiner Zeit in Milan Wetten auf die Rossoneri und seinen ehemaligen Verein Brescia platziert zu haben. Tonalis Agent Giuseppe Riso sagte der britischen Zeitung „Times“, der 23-Jährige leide an Wettsucht. Newcastle-Trainer Eddie Howe kündigte am Freitag an, er werde trotz des Wettskandals weiter auf Tonali setzen.

Dortmund muss nach bislang nur einem Punkt aus zwei Champions-League-Spielen in Newcastle gewinnen, um die Chance auf das Erreichen des Achtelfinals nicht vorzeitig zu verspielen. Newcastle ist mit vier Punkten nach zwei Spielen Erster der Gruppe F.