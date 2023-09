Top-Stürmer Tabakovic: Hertha gehört in die Bundesliga

Berlin -Herthas neuer Topstürmer Haris Tabakovic schreibt den Bundesliga-Aufstieg trotz des Fehlstarts in der 2. Liga nicht grundsätzlich ab. „Meine Meinung hat sich durch diese fünf Spiele nicht geändert. Hertha ist ein Klub, der in die Bundesliga gehört. Dahin muss der Club aus meiner Sicht früher oder später zurück, lieber früher. Man kann vom Aufstieg träumen, aber jetzt geht’s ums Arbeiten“, sagte der 29 Jahre alte Angreifer in einem Interview dem „Kicker“.

Die Hertha liegt nach fünf Partien mit nur einem Sieg auf dem 17. Platz. Tabakovic hatte nach seinem Wechsel von Austria Wien nach Berlin bislang vier Saisontore erzielt. Einen direkten Absturz in die Drittklassigkeit, gelte es unbedingt zu verhindern, fügte der Angreifer an. „Für Sorgen ist es zu früh. Aber man darf auch nichts schönreden. Wir müssen der Wahrheit ins Auge schauen, Gas geben und zusehen, dass wir nach vorn kommen“, forderte Tabakovic.

Für ihn selbst habe sich mit dem Wechsel zur Hertha eine neue Karrierechance aufgetan. Ein Traum ist die Teilnahme an der Fußball-EM 2024. Tabakovic könnte für die Schweiz oder das Heimatland seiner Eltern, Bosnien-Herzegowina, international spielen. Derzeit stehen die Chancen eher für letztere Variante. „Wenn die Bosnier ernst machen, dann bin ich bereit“, sagte Tabakovic, der in der Junioren-Nationalmannschaft einst für die Schweiz am Ball war.