Torfestival im Sportforum: BFC Dynamo besiegt Luckenwalde

Die Regionalliga Nordost hat in Energie Cottbus nach dem zehnten Spieltag einen neuen Tabellenführer. Dass Cottbus in Eilenburg gewonnen hatte, Greifswald beim 1:1 gegen Rot-Weiss Erfurt aber zu Hause nur einen Punkt mitnahm, das hatten sie beim BFC Dynamo beim Anstoß am Sonntagmittag gewusst. Trotzdem dauerte es ein bisschen, bis die Offensive der Kicker aus Hohenschönhausen den gewohnten Schwung aufnahm und die 1873 Zuschauer im Sportforum schließlich über ein 4:0 (2:0) jubelten.

Damit hat Dynamo in den vergangenen vier Spielen seit dem Trainerwechsel zu Dirk Kunert, der sagt, er stehe dafür, „nach vorne zu spielen, aktiv zu sein“, zwölf Tore erzielt – bei einem Gegentreffer.

Trainer Dirk Kunert lobt die gute Mannschaftsleistung des BFC

Am Sonntag, sagte Kunert habe sein Team etwas Zeit gebraucht, ins Spiel zu finden. Doch spätestens nach dem 2:0 habe es top Fußball gespielt: „Wir hätten noch höher gewinnen können, hatten ein, zwei Situationen, wo wir besser verteidigen müssen, ansonsten war es eine top Leistung der ganzen Mannschaft.“

Nach einer Viertelstunde erspielte sich der BFC Feldvorteile. Dann sprintete Amar Suljic plötzlich mit dem Ball los, vorbei am Luckenwalder Keeper, zog ab – und eröffnete in der 29. Minute mit dem 1:0 das muntere Toreschießen für den BFC Dynamo, der sich in der Folge Chance um Chance erspielte. Kurz vor dem Pausenpfiff war es wiederum Suljic, der sich sich erst energisch durchsetzte und dann mit einem feinen Pass nach innen auf Rufat Dadashov das 2:0 vorbereite. Dies war Dadashovs zehnter Treffer im zehnten Spiel, damit hielt er Rang eins in der Torjägerliste der Regionalliga Nordost vor dem Cottbuser Tim Heike, der am Sonnabend beim 3:1 gegen Eilenburg sein neuntes Tor für Energie erzielt hatte.

Kurz darauf verpasste Dadashov eine gute Gelegenheit, auf 3:0 zu erhöhen. Das besorgte dann jedoch Tobias Stockinger (58.), der sich in Ruhe die Ecke aussuchen konnte. Drei Tore, drei Torschützen: Wie es aussieht, hören sie beim BFC Dynamo auf ihren Kapitän. Hatte Chris Reher nicht kürzlich erst gesagt, dass sein Team im Angriff noch viel flexibler, noch viel unausrechenbarer werden könne?

Das wurde der BFC dann nach einem Dreifachwechsel (65.) sowieso: Trainer Dirk Kunert, der sich Halbzeit eins furchtbar über eine Schiedsrichterentscheidung aufgeregt und dafür die Gelbe Karte gesehen hatte, wechselte Tugay Uzan, Vasileios Dedidis und Patrick Sussek für Joey Breitfeld, sowie die Torschützen Stockinger und Suljic ein. Und schließlich gelang es dann auch Dedidis, der im Sommer aus Jena nach Hohenschönhausen gewechselt war, aus seiner ersten Chance, das 4:0 (86.) zu machen. Damit bleibt Dynamo zwei Punkte hinter Energie Cottbus und nur noch einen hinter dem Greifswalder FC Tabellendritter.