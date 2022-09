Torhüter Karius erhält in Newcastle Vertrag bis Januar

ARCHIV - Torhüter Loris Karius hat in Newcastle einen Vertrag bis Januar unterschrieben.

ARCHIV - Torhüter Loris Karius hat in Newcastle einen Vertrag bis Januar unterschrieben.

Newcastle -Der frühere Liverpool-Torhüter Loris Karius hat nach dem Ende der Transferperiode doch noch einen Verein gefunden. Der 29 Jahre alte Keeper unterschrieb einen Vertrag bis Januar beim englischen Premier-League-Club Newcastle United. Es besteht die Option auf eine Verlängerung bis zum Saisonende.

Karius war zuletzt vereinslos und konnte daher auch außerhalb des Transferfensters wechseln. In Newcastle soll er vorerst den am Knöchel verletzten Ersatzkeeper Karl Darlow vertreten. Er habe nicht lange überlegen müssen, wurde Karius in einer Club-Mitteilung zitiert. Er könne Teil „eines großartigen Projekts“ sein.

Der frühere Mainzer stand seit 2016 in Liverpool unter Vertrag. 2018 erreichte er mit den Reds das Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3), in dem ihm zwei kapitale Fehler zu Gegentreffern unterliefen. Danach bekam er unter Trainer Jürgen Klopp keine Chance mehr. Karius wurde danach noch zweimal an Besiktas Istanbul und Union Berlin ausgeliehen.