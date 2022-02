Berlin - Selbst wenn Nicholas Jensen nicht für das Toreschießen, sondern das Verhindern solcher zuständig ist, hat er doch zumindest bei jeder Profistation auch mal ins Gehäuse getroffen. Egal, ob nun bei seinen Stationen in anderen Ländern oder bei seinen bisherigen Engagements in der Deutschen Eishockey Liga für Bremerhaven und Düsseldorf: Der Däne hat überall gezeigt, dass er weiß, wie man den gegnerischen Torhüter überwinden kann. In Berlin allerdings schien ihm diese Fähigkeit irgendwie abhandengekommen zu sein – in 39 Spielen für die Eisbären blieb er ohne Treffer. Umso erlösender war für ihn der Moment, als er am Dienstagabend im 40. Anlauf den Treffer zum zwischenzeitlichen 5:0 bei den Kölner Haien erzielte. „Es ist schön, endlich mein erstes Saisontor erzielt zu haben“, sagte der 32-Jährige. „Ich hoffe, es folgen noch weitere.“

Dominik Bokk kommt aus Carolina

Wenn er dieses Vorhaben in die Tat umsetzen kann, hätte er sich definitiv keinen besseren Zeitpunkt dafür aussuchen können. Die Eisbären befinden sich auf der finalen Phase der Hauptrunde, haben nach dem 7:1 in Köln noch 15 Spiele zu absolvieren, bevor die Play-offs beginnen. Dass man sich bei den Eisbären allerdings nicht auf die wiederentdeckten Torjägerfähigkeiten von Nicholas Jensen verlassen mag, hat eine neue Personalie am Mittwoch deutlich gemacht: Bis zum Ende der laufenden Saison leihen die Berliner Stürmer Dominik Bokk vom NHL-Team Carolina Hurricanes aus.

Dass der gebürtige Schweinfurter aus der Jugend des Kölner EC kommt, ist einen Tag nach dem deutlichen Sieg bei den Haien eine passende Randnotiz. „Dominik ist ein Top-Spieler mit viel Offensivqualität. Einerseits weiß er, wo das Tor steht. Andererseits kann er seine Mitspieler aber auch sehr gut in Szene setzen. Zudem wird er unserem Kader mit Blick auf die Playoffs weitere Tiefe verleihen“, wird Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer in der offiziellen Mitteilung des Vereins zitiert.

Spiel gegen Augsburg fällt aus

Bereits am Donnerstag wird Bokk in Berlin erwartet und soll für die restliche Saison mit der Trikotnummer 78 auflaufen. Das für Freitag angesetzte Spiel gegen die Augsburger Panther aber wird er nicht sehen können. Nicht nur Augsburgs Trainer Serge Pelletier, sondern auch zwölf Spieler wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Zudem zeigten weitere Profis Symptome, Marco Sternheimer wurde positiv schnellgetestet und weitere Testergebnisse standen noch aus. Das Spiel wurde am späten Mittwochnachmittag abgesagt.

Auch wenn die Eisbären ihre Form aus dem Spiel gegen Köln nicht auch am Freitag zeigen dürfen, konnte Serge Aubin nicht nur mit dem Ergebnis, sondern vor allem mit der Leistung seiner Spieler nach einmonatiger Olympiapause zufrieden sein. „Gefallen hat mir vor allem die Art und Weise, wie wir rausgekommen sind, nachdem wir so lange Zeit nicht gespielt hatten. Wir waren sofort voll da“, sagte der Trainer. „Die Jungs waren sicher am Puck, haben das Spiel einfach gehalten und waren voller Energie. Das war ein guter Abend.“ Insbesondere für Nicholas Jensen bei dessen Torpremiere für die Eisbären.