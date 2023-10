Tortur für Spieler: Berlins Manager Niroomand kritisiert Volleyball-Weltverband

Die neue Volleyballsaison startet an diesem Wochenende mit dem Bounce House Cup spät im Herbst, sehr spät. Das liegt daran, dass der Volleyballsommer der Nationalteams länger war als sonst. „Es war eine Tortur, durch die die Spieler gegangen sind“, sagt Kaweh Niroomand, der Manager der BR Volleys. Schon im Anschluss an die Meisterfeier im Mai begann für die Nationalspieler die Vorbereitung auf die Nations League, eine rotierende Weltmeisterschaft über sechs Wochen, es folgte die Europameisterschaft, dann das olympische Qualifikationsturnier. Zeit für Urlaub oder Erholung blieb kaum.

Viele Berliner Profis waren mit ihren Nationalmannschaften unterwegs – und die Belastung macht sich bemerkbar: Außenangreifer Cody Kessel kam von Team USA mit einer offenbar nicht richtig diagnostizierten Knieverletzung zurück und fällt vier Wochen lang aus. Libero Satoshi Tshuiki zog sich am Wochenende beim Turnier Memorial Arkadiusz Golas in Polen, bei dem die BR Volleys Rang zwei belegten, bei einer Abwehr einen Muskelbündelriss in der Hüfte zu. Und der finnische Außenangreifer Jiri Hänninen wird in Berlin gar nicht mehr eingesetzt. Er reiste mit einer komplizierten Handgelenksverletzung am Schlagarm vom Nationalteam an und bestand den Medizincheck nicht. Sein Vertrag wurde bereits aufgelöst.

Berlin Volleys vor Verpflichtung eines neuen Außenangreifers

„Jetzt zahlen wir den Preis für das, wovor ich immer gewarnt habe. Der Terminkalender, der seitens des Weltverbandes vorgegeben wird, ist unverantwortlich“, schimpfte Manager Niroomand bei der Pressekonferenz zur Saisoneröffnung in den Räumen der Krankenhasse BKK VBU. Es gehe dem Weltverband um Gewinnmaximierung „auf dem Rücken der Vereine und auf Kosten der Gesundheit der Spieler“. Das sieht offenbar nicht nur der Berliner Manager so, sondern auch viele Bosse anderer europäischer Volleyballklubs. „Alle beschweren sich, aber keiner traut sich, etwas dagegen zu machen. Der wichtigste Hebel wären die Spieler, die sagen könnten: ‚Wir treten nicht an.‘ Aber die trauen sich auch nicht“, meint Niroomand.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Manager hat sich in Absprache mit dem neuen BR-Volleys-Trainer Joel Banks nach einem neuen Außenangreifer umgeschaut, dessen Ankunft steht kurz bevor. Neun Spieler aus der Vorsaison, in der die BR Volleys alle nationalen Titel abräumten, sind geblieben. „Wenn alle gesund sind, haben wir einen sehr guten Kader“, sagt Niroomand. So gut, dass der achte Meistertitel hintereinander nach Berlin geholt werden soll, der den Berlinern das Prädikat alleiniger „Rekordmeister“ einbrächte, das jahrelang der VfB Friedrichshafen trug.

Am Freitag beginnt der Bounce House Cup in Hildesheim mit allen zwölf Bundesliga-Teams. Neu dabei sind der VC Bitterfeld-Wolfen, der ASV Dachau, die Baden Volleys SSC Karlsruhe und die FT 1844 Freiburg. Am Freitag, 27. Oktober, folgt in der Berliner Max-Schmeling-Halle der Bundesliga-Auftakt gegen die Grizzlys Giesen. Trainer Banks weiß, dass es in Berlin immer ums Gewinnen, ums Titelholen geht. „Druck zu haben, gehört zu meinem Job. Ich mag das“, sagt der Brite, „wir wollen am Sonntag den ersten Titel der Saison gewinnen.“

Auf dem Feld wird die Mannschaft von Ruben Schott als neuem Kapitän angeführt. „Er hat in der vergangenen Saison gezeigt, dass er in diese Führungsrolle hineingewachsen ist. Er hat seinen Stil gefunden, die Mannschaft zu führen“, meint Niroomand. Unterstützt wird Schott von Cody Kessel und Mittelblocker Nehemiah Mote.

Niroomand erwartet Wachstum über neue Streaming-Plattform

Neu ist auch die Plattform Dyn, auf der Erstligavolleyball der Männer gezeigt wird. „Dyn ist unser neuer Medienpartner, der anstrebt, DIE Sportplattform außerhalb des Fußballs zu werden“, sagt Niroomand. „Der Fokus liegt sehr auf Basketball und Handball, aber der Volleyball hat die große Chance, an der Seite dieser großen Sportarten mitzuwachsen.“

Wachsen kann die Sportart auch durch die Reichweite, die sie durch Deutschlands erste Olympiateilnahme seit 2012 gewinnt. So kamen die Nationalspieler Schott, Johannes Tille und Tobias Krick zwar körperlich ausgelaugt vom Olympiaqualifikationsturnier wieder, dafür aber stolz, mental gestärkt und mit Freude im Herzen. „Wir haben Bock auf die neue Saison“, versichert Schott.