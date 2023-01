Torwart als Hoffnungsträger bei WM: Verwandelter Wolff Beim EM-Triumph 2016 ging der Stern von Andreas Wolff auf. Bei der Handball-WM in seiner sportlichen Wahlheimat Polen will der Torwart wieder glänzen. Eric Dobias , dpa

Deutschlands Andreas Wolff (r) hält einen Sieben-Meter-Wurf. Axel Heimken/dpa

Barsinghausen -So locker und entspannt wie in diesen Tagen hat man Andreas Wolff vor einem großen Turnier noch nie erlebt. Keine Spur von überschüssigem Adrenalin oder überbordendem Ehrgeiz - der in der Vergangenheit oft impulsive Torwart ist vor dem Start der deutschen Handballer in die Weltmeisterschaft an diesem Freitag gegen Asienmeister Katar die Ruhe in Person.