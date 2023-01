Totenwache für „O Rei“: Fans nehmen Abschied von Pelé Dreimal hat Pelé den Weltmeister-Pokal nach Brasilien geholt und das schöne Spiel der Seleção auf der ganzen Welt bekannt gemacht. Nach seinem Tod verbeugt s... Denis Düttmann , dpa

Der Sarg mit dem Leichnam des brasilianischen Fußballstars Pelé ist auf dem Spielfeld des Stadions in Santos aufgebahrt. Andre Penner/AP/dpa

Santos -Tausende Fans haben im Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos Abschied von der brasilianischen Fußballlegende Pelé genommen. Sie zogen an dem in der Spielfeldmitte des Estádio Urbano Caldeira in der Hafenstadt Santos aufgebahrten Leichnam des dreifachen Weltmeisters vorbei, wie im Fernsehsender TV Globo zu sehen war.