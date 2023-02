Toter Hertha-Fan nach Relegationsspiel: Prozess Rund neun Monate nach dem Tod eines Hertha-Fans kommt der mutmaßliche Täter in Berlin vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat den 24-Jährigen aus Rost... dpa

ARCHIV - Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Berlin/Rostock -Rund neun Monate nach dem Tod eines Hertha-Fans kommt der mutmaßliche Täter in Berlin vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat den 24-Jährigen aus Rostock wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt, wie ein Behördensprecher am Mittwoch mitteilte. Am 24. Februar soll der Prozess vor dem Landgericht der Hauptstadt beginnen, wie es hieß.