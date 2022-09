Touchdown-Doppelpack für St. Browns in der NFL: „Ist cool“ Keine fünf Minuten liegen zwischen dem Touchdown von Amon-Ra St. Brown und dem seines Bruders Equanimeous. Eine solche Ausbeute gab es für deutsche Profis in... Maximilian Haupt dpa

Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions fängt einen Ball vor dem Spiel. Lon Horwedel/AP/dpa

Chicago -Gleich zum Start der NFL-Saison haben die Brüder Equanimeous und Amon-Ra St. Brown mit jeweils einem Touchdown für Jubel und ein Novum gesorgt. Noch nie in der Geschichte der Liga haben zwei deutsche Profis am gleichen Tag in der National Football League gepunktet - schon gar nicht in so kurzer Zeit.