Tour de France: Mads Pedersen beendet die Siegesserie von Jasper Philipsen

Ex-Weltmeister Mads Pedersen hat die achte Etappe der Tour de France gewonnen und die Siegesserie von Jasper Philipsen beendet. Im anspruchsvollen Sprintfinale in Limoges setzte sich der Däne am Sonnabend vor dem dreimaligen Etappensieger aus Belgien und dessen Landsmann Wout van Aert durch. Phil Bauhaus spielte an seinem 29. Geburtstag, genau wie Mark Cavendish, der verletzungsbedingt aufgeben musste, an der steilen Schlussrampe keine Rolle.

Im Gesamtklassement gab es an der Spitze erwartungsgemäß keine Veränderungen. Titelverteidiger Jonas Vingegaard wird als Führender durch das Zentralmassiv fahren, sein Vorsprung vor Tadej Pogacar beträgt 25 Sekunden. Das deutsche Bora-Team ist mit Kapitän Jai Hindley als Dritter aktuell auf dem Podium. Der Australier hat 1:34 Minuten Rückstand auf Vingegaard.

Vor dem ersten Ruhetag ist noch einmal Spektakel angesagt. Am Sonntag wird erstmals seit 35 Jahren wieder der legendäre Puy de Dôme erklommen, damals belegte Rolf Gölz den zweiten Platz hinter dem Dänen Johnny Weitz. Dessen Landsmann Vingegaard wird versuchen, Pogacar zu distanzieren. Die Gelegenheit dazu bieten vor allem die letzten 4,5 Kilometer mit einer durchschnittlichen Steigung von zwölf Prozent.