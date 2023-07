Tour de France: Vingegaard unbeirrt, Geschke kurz vor dem Besenwagen im Ziel

So rettete sich etwa der völlig entkräftete Simon Geschke vor dem Zeitlimit ins Ziel auf der Königsetappe bei der Tour de France. Etwa 1:20 Minute vor der zeitlichen Grenze und 44:56 Minuten nach dem österreichischen Tagessieger Felix Gall rollte der Berliner, der in Freiburg lebt, am Mittwoch als Letzter über die Ziellinie auf 2003 Meter Höhe in Courchevel. An Geschkes Fersen war bereits der Besenwagen, der hinter dem letzten Radprofi fährt. Wer das Zeitlimit nicht einhält, wird disqualifiziert.

„Ich hatte schon Albträume, die schöner waren. Eine ganz schlechte Etappe rausgesucht für einen schlechten Tag“, sagte Geschke dem „CyclingMagazine“. „Keine Ahnung, was los war, musste mich auf dem Weg ins Hotel übergeben und hatte bis eben Schüttelfrost. Hoffe, dass ich morgen starten kann.“

Geschke schwächelt, Bauhaus steigt aus, Pogacar fühlt sich tot

„Ein harter Tag für Simon Geschke, der wie verrückt gekämpft hat, um die Zeit einzuhalten“, teilte sein französisches Team Cofidis auf Twitter mit. Auf Videos in den sozialen Medien war der 37-Jährige zu sehen, wie er komplett ausgelaugt auf dem Boden lag. Wenige Stunden zuvor war der Sprinter Phil Bauhaus auf der 17. Tour-Etappe ausgestiegen.

Geschke, der im kommenden Jahr seine Profi-Laufbahn beendet, gilt eigentlich als Bergfahrer. Im vergangenen Jahr trug er für neun Tage das Bergtrikot bei der Frankreich-Rundfahrt. Bei der aktuellen Tour müssen über 55.000 Höhenmeter bewältigt werden, allein am Mittwoch waren es rund 5400 Höhenmeter.

Vieles im Sport ist eine Frage der Dosierung, im Radsport besonders. Jonas Vingegaard etwa blieb sogar kurz im Stau der Begleitfahrzeuge stecken – doch nicht einmal das Verkehrschaos auf dem Dach der Tour bremste den Mann im Gelben Trikot aus: Ungeachtet einer kurzzeitigen Streckenblockade ist der Titelverteidiger seinem demoralisierten Dauerrivalen Tadej Pogacar auf der Königsetappe der 110. Tour de France endgültig enteilt und hat letzte Zweifel am erneuten Triumph in Paris ausgeräumt.

Einen Tag nach der aberwitzigen Machtdemonstration im Einzelzeitfahren nach Combloux baute Vingegaard seinen Vorsprung ohne große Gegenwehr massiv aus und sorgte auf der 165,7 km langen 17. Etappe nach Courchevel für klare Verhältnisse. Pogacars Gegenoffensive blieb aus. Der zweimalige Tour-Champion verlor am brutalen Schlussanstieg Col de la Loze frühzeitig den Anschluss und muss seinen Traum vom dritten Gesamtsieg nach 2020 und 2021 begraben. „Ich bin tot. Ich bin völlig am Ende“, funkte Pogacar in der Schlussphase seinem Team.