Tousart will in Hoffenheim drei Punkte auch für die „Moral“

Berlin (dpa) – -Mittelfeldspieler Lucas Tousart von Fußball-Bundesligist Hertha BSC will mit dem zweiten Auswärtssieg in dieser Saison Distanz zu den Abstiegsplätzen schaffen. „Wir müssen auf dem Rasen die Ruhe und einen klaren Kopf bewahren, unnötige Gelbe Karten vermeiden und in den direkten Duellen die richtigen Antworten parat haben“, sagte der 25 Jahre alte Franzose auf der Webseite des Vereins vor der Partie des 25. Spieltags beim Tabellenletzten TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky), „dort drei Zähler mitzunehmen – das wäre auch für unsere Moral sehr wertvoll.“